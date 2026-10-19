Alexis Colvin, cirurgiana del Mount Sinai: “aquest és l’oli natural que manté els teus genolls sans i sense dolor”

Alexis Colvin, cirurgiana ortopèdica a l’hospital Mount Sinai de Nova York, fa una analogia que no pot ser més encertada per indicar la importància que té per a la salut dels nostres genolls el líquid sinovial.
“És com l’oli de motor per a un cotxe. Si escasseja, el cotxe es fa malbé”, afirma. És un líquid viscós i transparent, la responsabilitat del qual és lubricar l’articulació, reduir la fricció i protegir el cartílag del desgast. Mantenir aquest líquid en bon estat és clau per evitar lesions, inflamacions i dolor crònic.
“El lubricant que protegeix els genolls”
Així com passa amb qualsevol màquina o amb un cotxe, si l’oli és escàs o perd qualitat, el motor se’n ressent. És exactament el que passa amb les articulacions si no tenim prou líquid sinovial. Cada pas, gir o salt es converteix en un estrès innecessari.
Si no es fa res al respecte, amb el temps això pot derivar en artrosi, meniscopaties i altres dolències que acaben afectant la mobilitat i la qualitat de vida. És per això que és important entendre com hem de cuidar aquest “oli natural” per preservar uns genolls funcionals i sense molèsties.
El moviment és el millor aliat per al nostre benestar articular
No pot ser d’una altra manera i, amb tanta informació disponible avui dia, és fàcil deduir que la inactivitat és un dels principals enemics d’aquest líquid. Quan passem molt temps asseguts o amb poca mobilitat, la circulació d’aquest líquid es redueix.
Amb el temps, es deteriora la capacitat que té per protegir el genoll. De fet, contràriament al que encara molts pensen, el moviment adaptat a les capacitats de cadascú és el que manté en bon estat la funcionalitat d’aquesta articulació.
Segons la doctora Colvin, activitats físiques com nedar, caminar o practicar ioga afavoreixen la producció del líquid sinovial, alhora que enforteixen els músculs que sostenen els genolls.
Altres exercicis de força que ajudin a augmentar la massa muscular de les cames, per tant, protegeixen els genolls. Com ara les sentadilles, extensions de quàdriceps i de femoral, entre d’altres. Quan tenim un bon percentatge de massa muscular, aquests músculs s’encarreguen de protegir les articulacions.
Alimentació, hidratació i control del pes
Altres factors crucials són una alimentació adequada, una bona hidratació i el control del pes corporal.
El líquid sinovial està compost, en gran part, per aigua. Per tant, beure prou aigua ajuda a conservar la seva viscositat i volum. A això cal afegir-hi la importància de seguir una nutrició rica en antioxidants, col·lagen i omega-3, que contribueixen a reduir la inflamació i a nodrir els teixits articulars.
Alguns aliments com el salmó, les nous, els caldos d’os o l’alvocat són grans aliats per a la salut articular a llarg termini. Però, per descomptat, no n’hi ha prou amb beure i menjar correctament, sinó que a més cal controlar el pes corporal.
El sobrepès és una de les principals causes del desgast als genolls. Cada quilo de més és una càrrega addicional per a les articulacions, cosa que accelera el deteriorament del cartílag i compromet l’eficiència del líquid sinovial.
No esperis que els genolls facin mal: com prevenir el desgast?
Colvin també destaca el paper d’alguns tractaments mèdics que poden ajudar en casos avançats. Menciona les infiltracions d’àcid hialurònic, un compost que imita aquest líquid i pot actuar com un reforç temporal quan el cos ja no el produeix en prou quantitat per generar una lubricació suficient.
Tot i això, aclareix que no és una solució miraculosa, sinó un suport molt puntual dins d’un enfocament general que ha de seguir la persona per millorar la seva condició amb exercici regular, millores en l’alimentació i en els hàbits.
Així que els genolls no són només una frontissa. Són estructures complexes i delicades que s’han de cuidar amb cura, perquè són la nostra garantia d’una mobilitat adequada, tant ara com en el futur.