Alerta alimentària greu a Espanya: detecten una substància cancerígena en ametlles amb nivells molt per sobre del permès

El sistema d’Alertes RASF va llançar les alarmes quan va rebre una anàlisi des d’Alemanya que mostrava una concentració d’aflatoxina B1 (micotoxina produïda per fongs del gènere Aspergillus) en aquestes ametlles procedents d’Espanya, molt per sobre del reglamentat.
Segons l’informe publicat per aquest organisme europeu el passat 29 d’octubre, la norma limita la concentració d’aquest component a 8 µg/kg i el registre de concentració del lot diu que concentra 36,4 µg/kg, nivells molt per sobre del límit fixat per aquest tipus de fruit sec. Aquesta alerta afecta directament els consumidors espanyols i d’altres països de la Unió Europea.
Per què ens ha de preocupar l’aflatoxina B1?
L’aflatoxina B1 és una de les micotoxines més perilloses que poden contaminar aliments. És considerada genotòxica i cancerígena perquè té capacitat per danyar l’ADN i afavorir el desenvolupament de càncer, cosa que la converteix en una amenaça alimentària real.
En el cas de fruits secs com ho són les ametlles, els pistatxos o els albercocs secs, la normativa europea estableix el límit ja comentat: de 8 µg/kg per a l’aflatoxina B1 quan estan destinats al consum directe.
El que fa que aquesta situació sigui especialment preocupant i greu és el nivell detectat de 36,4 µg/kg enfront del límit de 8 µg/kg. És més de quatre vegades superior al permès, cosa que incrementa el risc d’exposició a les persones que podrien haver consumit ametlles d’aquest lot.
Com es regula aquesta contaminació?
Hi ha dos moments clau o crítics perquè es produeixi la contaminació per aflatoxines. El primer és durant el cultiu i el segon, en la postcollita. Els fongs Aspergillus es veuen afavorits per les temperatures càlides i la humitat elevada. Aquestes condicions poden donar-se al camp o durant l’emmagatzematge.
Si les ametlles són emmagatzemades i no hi ha un control adequat de la humitat i la ventilació, aquest risc augmenta.
Què significa això per al consumidor?
Per a nosaltres com a consumidors aquesta alerta té diversos punts clau. Si tenim ametlles procedents d’Espanya, és convenient mirar el seu origen, la data de caducitat i si hi ha algun avís de retirada.
Tot i que el lot concret s’ha retirat, és un recordatori per comprovar sempre que els fruits secs tinguin una bona cadena de control, emmagatzematge i etiquetatge. D’altra banda, mantenir una dieta variada i no dependre en excés d’un sol tipus de fruit sec pot ajudar a reduir aquestes exposicions amenaçadores.
Els productors i el propi sector del cultiu, què poden fer?
Des del punt de vista industrial, el sector ha de reforçar les bones pràctiques agrícoles i d’emmagatzematge, mantenir un bon sistema de mostreig i anàlisi sistemàtica. És a dir, abans que el producte entri al mercat, s’han de fer anàlisis d’aflatoxines conforme als mètodes acreditats, ja que la normativa així ho exigeix.
Si es detecta contaminació, és imprescindible que existeixi la capacitat de rastrejar el lot, localitzar-lo i retirar-lo immediatament del mercat amb l’únic objectiu de protegir el consumidor.
Aquesta alerta alimentària de nivell greu ens recorda que fins i tot productes quotidians i habituals com les ametlles poden amagar riscos visibles si no es controlen com cal. Pots fer clic aquí per veure l’informe.