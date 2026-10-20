“No hi ha evidència que el pa de massa mare sigui saludable”: l’advertiment de l’endocrí Francisco Roseno que desmunta un mite molt popular

Ho assegura també l’endocrí Francisco Roseno: “és un aliment alt en carbohidrats amb un valor nutricional pobre”.
S’ha estès la creença que el seu procés de fermentació natural és millor per a la nostra salut, però sembla que només és un mite.
Quina és la veritat darrere del pa de massa mare
Durant anys s’ha cregut que és una alternativa “més sana” davant del pa blanc industrial. Tot basat en el fet que, per fermentar-se de forma lenta o portar menys llevat, és millor per a l’organisme.
És una percepció que ha estat alimentada tant per la indústria com per algunes corrents que promouen la nutrició natural. Però, segons el doctor Roseno, aquesta visió no presenta cap evidència científica.
L’especialista diu que “la massa mare no converteix el pa en un superaliment”. Si bé el procés de fermentació pot facilitar lleugerament la digestió, al fons estem davant del mateix producte: ric en carbohidrats i baix en proteïnes i micronutrients.
En un vídeo que va publicar a la xarxa social TikTok, fa una comparació sobre els nivells de fibra que contenen tots dos tipus de pa: 4 grams davant dels 2 grams que registra el pa blanc. “És una cosa insignificant”, diu el doctor.
Mentrestant, l’índex glucèmic del pa de massa mare és de 60, i el del pa blanc és de 70. “Això és igual”. El pitjor és que es creu que té menys calories, però tenen exactament les mateixes. I és el que fa que moltes persones en consumeixin en excés, pensant que “no passa res”.
Això últim és un dels majors riscos per a la salut metabòlica, segons Roseno.
És un mite que està alimentant el sobrepès
La popularitat d’aquest pa ha fet que moltes persones el consumeixin amb la percepció que estan triant una alternativa saludable, quan la veritat és que no estan fent cap canvi significatiu en la seva dieta.
Però la clau és entendre que el problema no és el tipus de pa que es tria, sinó el lloc que ocupa dins la dieta. Segons explica l’endocrí, molts el mengen al matí i trenquen el dejuni amb aquest aliment, cosa que fa que es disparin els índexs glucèmics.
D’altra banda, subratlla que “el gluten que conté produeix un augment en la permeabilitat intestinal i inflamació”.
Què diu la ciència
Estudis recents coincideixen amb aquesta visió crítica del doctor. Tot i que sí s’ha demostrat que la fermentació amb massa mare pot millorar el perfil d’alguns compostos presents al pa, els beneficis són insignificants en el context general de la dieta diària.
D’altra banda, l’índex glucèmic del pa de massa mare en comparació amb un d’industrial amb prou feines varia, per la qual cosa el seu impacte metabòlic en persones amb resistència a la insulina no mostra diferències rellevants.
Llavors, estem davant del parany del pa saludable
La idea no és demonitzar els aliments, sinó fer una crida a la reflexió. El màrqueting ha sabut disfressar de salut productes que, en essència, no aporten beneficis reals. Passa amb molts aliments. Només per posar un exemple: els cereals “integrals”. És el mateix que passa amb el pa de massa mare.
Roseno insisteix en la importància de valorar els aliments pel seu veritable aportament i no per la seva etiqueta.
Té lloc el pa dins d’una dieta saludable?
És clar que sí. Però no hauria de ser la base d’aquesta ni tampoc una necessitat diària. La idea és que no substitueixi carbohidrats més complets com, per exemple, la patata.
Tot i que ens encanta el pa per la seva textura i sabor, consumir-lo amb consciència i moderació pot ser la clau per dur a terme una dieta més saludable i notar millores en el nostre organisme.