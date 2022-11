Simó confia que el nou judici a la Mesa de Forcadell tingui “més garanties”

Anna Simó espera que el nou judici que haurà de fer el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra la Mesa del Parlament del 2017, que presidia Carme Forcadell, tingui “més garanties” que el que ha anul·lat la Sala Penal del Tribunal Suprem aquest dimarts. En una entrevista a TV3, després de conèixer-se la decisió de l’alt tribunal de repetir el judici en considerar que hi va haver manca d’imparcialitat de dos magistrats, l’exmembre de la Mesa de Forcadell ha remarcat que en treu una lliçó de tot plegat i és que cal “persistir” i esgotar totes les vies encara que es tingui “més o menys confiança”. Simó ha assegurat que l’anul·lació del Suprem suposa que els quatre membres independentistes de la Mesa del Parlament, que van ser condemnats a un any i vuit mesos d’inhabilitació i una multa de 30.000 euros cadascun, se situïn ara “un dia abans del judici”.

Els encausats al judici del TSCJ per desobediència abans d’entrar al judici

Nou judici amb tribunal diferent

L’exmembre de la Mesa s’ha mostrat confiada que el nou judici tingui “més garanties” perquè, espera, hi haurà un “tribunal completament imparcial”. De fet, l’haurà de fer un tribunal completament diferent perquè, com ha remarcat Simó durant l’entrevista, “hi ha fins a tres persones, segons el ponent del Suprem, que estaven contaminades”.

Les diferents defenses dels encausats de la Mesa del Parlament del 2017 ja van exposar com a qüestions prèvies que els magistrats ara considerats imparcials havien participat en l’admissió a tràmit de la querella contra ells que va presentar la Fiscalia. Tal com recorda Simó, en l’admissió a tràmit, aquells magistrats “ja s’havien expressat gairebé avançant la sentència”. És per aquestes actuacions prèvies que el Tribunal Suprem ha decidit anul·lar el judici en considerar una falta de parcialitat.

Simó espera que la decisió que ha pres l’alt tribunal en aquest cas “pugui ajudar en altres judicis que han de venir”. En concret, a les causes contra el procés independentista, en algunes de les quals també hi ha hagut recusacions contra magistrats considerats parcials.