Acord per la Independència passa a la segona fase en la preparació d’una quarta llista

El que s’està convertint en el Sant Greal de l’independentisme insatisfet, una hipotètica quarta llista amb independents, avança a diferents velocitats per diferents vies. I la que va més ràpida és la d’Acord per la Independència, una plataforma creada per Donec Perficiam, el grup d’exsecretaris nacionals de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) de l’etapa d’Elisenda Paluzie que en el seu moment van dimitir perquè trobaven que l’entitat no apostava prou per buscar una via alternativa als partits. Ara, encaixen molt més en la línia oficial de l’ANC, que també aposta per aquesta llista per al dia que hi hagi eleccions al Parlament.

De fet, la proposta, amb el nom de “llista cívica”, és al centre dels debats interns de l’ANC), que ara mateix té el full de ruta en discussió de cara a la pròxima assemblea general ordinària (AGO). Sectors dissidents respecte de l’actual direcció de l’entitat, presidida per Dolors Feliu, discrepen de la seva proposta d’impulsar una llista sense polítics professionals i advoquen per una candidatura “unitària” que, per tant, no seria una quarta llista independentista, sinó una llista única, una gran plataforma amb els partits. Aquesta és la posició de Moviment per la Independència, el col·lectiu liderat per exdirigents fundadors de l’ANC, que fins i tot van convocar el mes passat una reunió de secretaris nacionals de les diverses etapes al marge de Feliu.

Dos nois amb una estelada en la manifestació de la Diada del 2021 / Jordi Play

En aquest context, Acord per la Independència –que ja es va oferir a l’ANC per proporcionar-los la llista que l’entitat promocionaria, ja que per estatuts no en pot presentar una de pròpia, sinó només impulsar-la o donar suport a una opció ja existent– ha passat a la segona fase en el seu projecte. Després de diverses xerrades i reunions en diversos punts del país, dissabte passat van celebrar una trobada de totes les entitats adherides –ja en són deu–, amb una trentena de representants.

Candidats que hauran de signar un “contracte”

Per impulsar el projecte, es va acordar crear grups de treball. Un dels principals objectius d’Acord per la Independència de cara a la formació de la llista és definir mecanismes per assegurar-se que “els diputats que siguin escollits es mantenen lleials als objectius de la candidatura”: independència, llengua i cultura. Per això, la plataforma comença ara ja a buscar la fórmula per generar “un contracte o compromís” que els candidats haurien de signar. “Si després es desmarquessin dels objectius, ja sabem que l’escó no els el podríem prendre, però buscarem la manera que hi hagi conseqüències, alguna forma de sanció per incompliment de contracte”, asseguren fonts d’Acord per la Independència.

L’objectiu d’aquesta recerca d’una fórmula jurídica per garantir aquesta fidelitat al que seria un compromís electoral respon al que consideren que els partits independentistes han deixat de complir després de l’1-O. Una altra línia vermella per a Acord per la independència és que només hi hagi una llista alternativa, i no dues o tres. Els impulsors de la plataforma, per tant, creuen que ha d’arribar el moment que els diversos grups que impulsen una llista es coordinin i unifiquin esforços.