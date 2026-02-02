Les matriculacions de cotxes elèctrics s’ha disparat gairebé un 30% durant aquest mes de gener, en comparació amb les xifres del mateix mes de l’any passat. D’acord amb les dades de la patronal Anfac, durant el primer mes d’aquest 2026 es van vendre 2.104 vehicles elèctrics, gairebé 480 més que l’exercici anterior, on se’n van registrar 1.625. Aquesta xifra contrasta significativament amb el descens de la venda de turismes que utilitzen altres formes de combustible, les quals van caure un 0,7% anual en l’inici d’any i es va situar en les 9.434 unitats -mentre que els registres de 2025 se situen en 9.498.
Pel que fa a les xifres del conjunt de l’estat espanyol, la venda de cotxes ha arrencat el 2026 amb un repunt de l’1,1%, fins a les 73.103 unitats, xifra que la patronal considera “bona” tenint en compte que el gener de l’any passat va ser “extraordinari” per les vendes a conseqüència dels estralls de la Dana que va colpejar el País Valencià. Tenint en compte aquesta situació, la patronal del motor assegura que l’any ha arrencat “positiu, tot i les incerteses”, amb les vendes a particulars que “es mantenen fortes”. Desgranant les dades catalanes per demarcacions, dels 9.434 turismes venuts durant els primers 31 dies de l’any, 6.911 van ser a Barcelona, 1.018 a Girona, 478 a Lleida i 1.027 a Tarragona.
Els cotxes de dièsel es desplomen
Mentre el cotxe elèctric continua guanyant pes a Catalunya, els vehicles de dièsel es desplomen. Les dades mostren que durant aquest mes de gener, les matriculacions de cotxes que utilitzen aquest combustible han caigut un 59,2%, fins a les 212. En aquesta línia, les vendes de gasolina també van caure un 14,5%, fins a les 2.223 unitats. En canvi, l’agregat de la resta de combustibles va augmentar un 9,74%, fins a les 6.999 unitats.