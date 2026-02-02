Las matriculaciones de coches eléctricos se han disparado casi un 30% durante este mes de enero, en comparación con las cifras del mismo mes del año pasado. De acuerdo con los datos de la patronal Anfac, durante el primer mes de este 2026 se vendieron 2.104 vehículos eléctricos, casi 480 más que el ejercicio anterior, donde se registraron 1.625. Esta cifra contrasta significativamente con el descenso de la venta de turismos que utilizan otras formas de combustible, las cuales cayeron un 0,7% anual al inicio de año y se situaron en 9.434 unidades -mientras que los registros de 2025 se sitúan en 9.498.

En cuanto a las cifras del conjunto del estado español, la venta de coches ha comenzado el 2026 con un repunte del 1,1%, hasta las 73.103 unidades, cifra que la patronal considera «buena» teniendo en cuenta que enero del año pasado fue «extraordinario» por las ventas a consecuencia de los estragos de la Dana que golpeó el País Valencià. Teniendo en cuenta esta situación, la patronal del motor asegura que el año ha comenzado «positivo, a pesar de las incertidumbres», con las ventas a particulares que «se mantienen fuertes». Desglosando los datos catalanes por demarcaciones, de los 9.434 turismos vendidos durante los primeros 31 días del año, 6.911 fueron en Barcelona, 1.018 en Girona, 478 en Lleida y 1.027 en Tarragona.

Un cargador enchufado a una batería eléctrica de un coche en una imagen de archivo / Europa Press

Los coches diésel se desploman

Mientras el coche eléctrico continúa ganando peso en Cataluña, los vehículos diésel se desploman. Los datos muestran que durante este mes de enero, las matriculaciones de coches que utilizan este combustible han caído un 59,2%, hasta las 212. En esta línea, las ventas de gasolina también cayeron un 14,5%, hasta las 2.223 unidades. En cambio, el agregado del resto de combustibles aumentó un 9,74%, hasta las 6.999 unidades.