Aquest dilluns marcarà un abans i un després pel que fa al pagament als comerços catalans. Des d’aquest dilluns els comerços físics permetran el pagament a través de Bizum amb un sistema que s’anirà instal·lant i desplegant de forma “gradual” fins a finals d’any, quan es preveu que el sistema de pagament amb Bizum estigui totalment implementat als comerços.
La plataforma de pagaments ha assenyalat en un comunicat, recollit per l’ACN, que “progressivament” s’anirà desplegant aquesta modalitat de pagament a les entitats i els diversos establiments. Segons ha defensat la plataforma aquesta nova modalitat de pagament no estarà disponible, d’inici, per a tots els usuaris ni els comerços i que l’accés a aquesta forma de pagament dependrà de cada entitat. Bizum destaca que seran les entitats bancàries les que informaran els clients quan puguin disposar d’aquesta forma de pagament i es preveu que cap al mes de desembre gairebé tots els comerços i entitats bancàries puguin disposar d’aquest sistema de pagaments i arribi a la “gran majoria” dels més de 31 milions d’usuaris que fan servir Bizum.
Com funcionarà el pagament físic amb Bizum
Segons ha destacat la plataforma aquest nou sistema de pagament no distarà molt dels pagaments amb la targeta al telèfon mòbil, ja que el desplegament d’aquest nou sistema permetrà el pagament directe entre els comptes bancaris sense contacte, només apropant el telèfon mòbil fins al datàfon utilitzant la tecnologia NFC -(Comunicació de Camp Pròxim), una tecnologia sense fil de curt abast que permet l’intercanvi segur de dades entre dispositius a menys de 4 centímetres de distància. Bizum detalla que el pagament presencial estarà disponible a través de dos canals com són les aplicacions de les entitats bancàries i el moneder en línia Bizum Pay.