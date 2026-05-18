Este lunes marcará un antes y un después en cuanto al pago en los comercios catalanes. Desde este lunes, los comercios físicos permitirán el pago a través de Bizum con un sistema que se irá instalando y desplegando de forma «gradual» hasta finales de año, cuando se prevé que el sistema de pago con Bizum esté totalmente implementado en los comercios.

La plataforma de pagos ha señalado en un comunicado, recogido por la ACN, que «progresivamente» se irá desplegando esta modalidad de pago en las entidades y los diversos establecimientos. Según ha defendido la plataforma, esta nueva modalidad de pago no estará disponible, al inicio, para todos los usuarios ni los comercios, y que el acceso a esta forma de pago dependerá de cada entidad. Bizum destaca que serán las entidades bancarias las que informarán a los clientes cuando puedan disponer de esta forma de pago y se prevé que hacia el mes de diciembre casi todos los comercios y entidades bancarias puedan disponer de este sistema de pagos y llegue a la «gran mayoría» de los más de 31 millones de usuarios que utilizan Bizum.

Imagen de archivo de una persona con la aplicación de pagos en línea Bizum / Europa Press

Cómo funcionará el pago físico con Bizum

Según ha destacado la plataforma, este nuevo sistema de pago no diferirá mucho de los pagos con tarjeta en el teléfono móvil, ya que el despliegue de este nuevo sistema permitirá el pago directo entre las cuentas bancarias sin contacto, solo acercando el teléfono móvil hasta el datáfono utilizando la tecnología NFC (Comunicación de Campo Cercano), una tecnología inalámbrica de corto alcance que permite el intercambio seguro de datos entre dispositivos a menos de 4 centímetros de distancia. Bizum detalla que el pago presencial estará disponible a través de dos canales como son las aplicaciones de las entidades bancarias y el monedero en línea Bizum Pay.