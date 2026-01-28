Catalunya esquiva el nou acomiadament massiu d’Amazon

Catalunya no patirà el nou terratrèmol que sacseja Amazon. La multinacional nord-americana ha anunciat aquest dimecres un nou acomiadament massiu de 16.000 treballadors a causa dels “canvis organitzatius” que està portant a terme amb l’aplicació de solucions automatitzades. En aquesta ocasió, però, els centres del Principat quedaran fora de la llista de defuncions: segons ha anunciat la gerent de la companyia per a l’Estat espanyol, Ruth Díaz, de fet, cap de les oficines i magatzems espanyols d’Amazon patirà cap acomiadament. Sí que n’hi va haver, i molts, el passat mes d’octubre, en el marc d’un primer expedient que va afectar 14.000 treballadors, i que va deixar al carrer 791 empleats de les oficines centrals de Barcelona.
Segons ha explicitat la multinacional, la nova onada d’acomiadaments forma part del mateix projecte encetat la passada tardor. Beth Galetti, vicepresidenta sénior de recursos humans d’Amazon, ha assegurat aquest mateix dimecres que no hi ha previsió de “portar a terme reduccions de plantilla cada pocs mesos”, com ha especulat la premsa nord-americana. Tot i això, ha reconegut que “alguns equips no van acabar la feina de reorganització el passat octubre, i no ho han fet fins ara”. És a dir, la rebaixa salarial i humana de fa un trimestre havia estat insuficient, i els 16.000 treballadors que queden al carrer a partir d’aquesta setmana completen aquella retallada.
Suport als acomiadats
El director d’Afers Globals i Jurídics d’Amazon, David Zapolsky, s’ha compromès davant el Parlament Europeu a “donar suport als treballadors afectats” amb indemnitzacions, orientació professional i altres concessions “més enllà de les obligatòries per llei”. Val a dir que a Europa els efectes de l’expedient laboral seran mínims, i la majoria d’afectats estaran als seus centres nord-americans i internacionals. Segons han avançat els mitjans dels EUA, Amazon oferirà als acomiadats un marge de 90 dies perquè cerquin un nou lloc de feina abans d’executar-los.