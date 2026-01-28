Catalunya esquiva el nuevo despido masivo de Amazon

Catalunya no sufrirá el nuevo terremoto que sacude a Amazon. La multinacional estadounidense ha anunciado este miércoles un nuevo despido masivo de 16.000 trabajadores debido a los «cambios organizativos» que está llevando a cabo con la aplicación de soluciones automatizadas. En esta ocasión, sin embargo, los centros del Principado quedarán fuera de la lista de despidos: según ha anunciado la gerente de la compañía para el Estado español, Ruth Díaz, de hecho, ninguna de las oficinas y almacenes españoles de Amazon sufrirá ningún despido. Sí que los hubo, y muchos, el pasado mes de octubre, en el marco de un primer expediente que afectó a 14.000 trabajadores, y que dejó en la calle a 791 empleados de las oficinas centrales de Barcelona.

Según ha explicitado la multinacional, la nueva ola de despidos forma parte del mismo proyecto iniciado el pasado otoño. Beth Galetti, vicepresidenta sénior de recursos humanos de Amazon, ha asegurado este mismo miércoles que no hay previsión de «llevar a cabo reducciones de plantilla cada pocos meses», como ha especulado la prensa estadounidense. Aun así, ha reconocido que «algunos equipos no terminaron el trabajo de reorganización el pasado octubre, y no lo han hecho hasta ahora». Es decir, la reducción salarial y humana de hace un trimestre había sido insuficiente, y los 16.000 trabajadores que quedan en la calle a partir de esta semana completan aquel recorte.

Una cadena logística de Amazon / ACN

Apoyo a los despedidos

El director de Asuntos Globales y Jurídicos de Amazon, David Zapolsky, se ha comprometido ante el Parlamento Europeo a «apoyar a los trabajadores afectados» con indemnizaciones, orientación profesional y otras concesiones «más allá de las obligatorias por ley». Cabe decir que en Europa los efectos del expediente laboral serán mínimos, y la mayoría de afectados estarán en sus centros estadounidenses e internacionales. Según han adelantado los medios de EE.UU., Amazon ofrecerá a los despedidos un margen de 90 días para que busquen un nuevo puesto de trabajo antes de ejecutarlos.