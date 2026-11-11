Un total de 30.172 treballadors de la Generalitat han secundat la vaga general de l’11-N, una xifra que representa el 12,8% del personal de l’Administració catalana, segons el balanç presentat pel Govern. L’aturada ha tingut una incidència desigual entre els serveis públics, amb una participació més elevada a Educació que a Sanitat, on el seguiment s’ha situat per sota del 6%. El sector educatiu ha concentrat la participació més elevada entre els àmbits de l’Administració analitzats. Un total de 19.711 treballadors s’han sumat a la convocatòria, el 21,9% del personal. A la sanitat, en canvi, el seguiment ha estat del 5,6%, amb 4.309 professionals que han exercit el dret de vaga.
El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha destacat “l’esperit de civisme” que ha marcat la jornada, tot i reconèixer que l’aturada ha tingut una «afectació important» en els principals centres de treball, especialment als polígons industrials, i una incidència «considerable» en la mobilitat. Segons el conseller, la vaga ha afectat aproximadament la meitat dels desplaçaments, tant en el transport públic com en el trànsit per carretera.
Dalmau ha defensat que l’executiu ha treballat per fer compatible el “dret a treballar, amb el dret a fer vaga i el dret a la mobilitat”. També ha interpretat la convocatòria com un missatge de preocupació ciutadana per l’habitatge, que ha definit com el “principal problema del país”. En aquest sentit, ha reivindicat que el Govern mantindrà una política ambiciosa en aquesta matèria.
Pel que fa a la mobilitat, el secretari general del Departament d’Empresa i Treball, Pol Gibert, ha explicat que durant el matí s’han registrat incidències rellevants a la xarxa viària per les mobilitzacions i els talls de carreteres, especialment a l’AP-7, l’AP-2 i la C-58, així com als accessos als ports, centres logístics i polígons industrials. La circulació a les vies d’entrada a Barcelona ha registrat una reducció del 47%, amb uns 120.000 vehicles menys que l’any passat.
En el transport públic, els serveis mínims s’han complert als Ferrocarrils de la Generalitat i als autobusos interurbans. A Rodalies, en canvi, s’han produït incidències puntuals i supressions de trens, amb un compliment dels serveis mínims del 80%, segons Gibert. El telèfon d’emergències 112 ha rebut més d’un miler de trucades vinculades a 585 incidents durant la jornada.
La vaga també ha tingut un reflex en el consum energètic. La demanda elèctrica ha caigut un 15% respecte de dimarts, una dada que apunta a una reducció significativa de l’activitat durant el matí. El Govern ha admès, així, que l’impacte de la convocatòria ha anat més enllà de les mobilitzacions als carrers i ha arribat als principals centres productius del país.
Quant als incidents, s’ha registrat una detenció a Barcelona, sis agents dels Mossos d’Esquadra ferits a Rubí i dues persones ateses pel Sistema d’Emergències Mèdiques per atropellaments relacionats amb piquets informatius a Tarragona i Reus. Dalmau ha expressat el desig que les manifestacions convocades per a la tarda es desenvolupin de manera «cívica i pacífica».