Un total de 30.172 trabajadores de la Generalitat han secundado la huelga general del 11-N, una cifra que representa el 12,8% del personal de la Administración catalana, según el balance presentado por el Gobierno. La parada ha tenido una incidencia desigual entre los servicios públicos, con una participación más elevada en Educación que en Sanidad, donde el seguimiento se ha situado por debajo del 6%. El sector educativo ha concentrado la participación más alta entre los ámbitos de la Administración analizados. Un total de 19.711 trabajadores se han sumado a la convocatoria, el 21,9% del personal. En Sanidad, en cambio, el seguimiento ha sido del 5,6%, con 4.309 profesionales que han ejercido el derecho de huelga.

El consejero de Presidencia, Albert Dalmau, ha destacado «el espíritu de civismo» que ha marcado la jornada, aunque ha reconocido que la parada ha tenido una «afectación importante» en los principales centros de trabajo, especialmente en los polígonos industriales, y una incidencia «considerable» en la movilidad. Según el consejero, la huelga ha afectado aproximadamente la mitad de los desplazamientos, tanto en el transporte público como en el tráfico por carretera.

Dalmau ha defendido que el ejecutivo ha trabajado para hacer compatible el «derecho a trabajar, con el derecho a hacer huelga y el derecho a la movilidad». También ha interpretado la convocatoria como un mensaje de preocupación ciudadana por la vivienda, que ha definido como el «principal problema del país». En este sentido, ha reivindicado que el Gobierno mantendrá una política ambiciosa en esta materia.

Activistas por el derecho a la vivienda escriben «ni gente sin casas, ni casas sin gente» en la medianera de la carretera de acceso a la Zona Franca. Autor: ACN

En cuanto a la movilidad, el secretario general del Departamento de Empresa y Trabajo, Pol Gibert, ha explicado que durante la mañana se han registrado incidencias relevantes en la red viaria por las movilizaciones y los cortes de carreteras, especialmente en la AP-7, la AP-2 y la C-58, así como en los accesos a los puertos, centros logísticos y polígonos industriales. La circulación en las vías de entrada a Barcelona ha registrado una reducción del 47%, con unos 120.000 vehículos menos que el año pasado.

En el transporte público, se han cumplido los servicios mínimos en los Ferrocarriles de la Generalitat y en los autobuses interurbanos. En Rodalies, en cambio, se han producido incidencias puntuales y supresiones de trenes, con un cumplimiento de los servicios mínimos del 80%, según Gibert. El teléfono de emergencias 112 ha recibido más de mil llamadas vinculadas a 585 incidentes durante la jornada.

La huelga también ha tenido un reflejo en el consumo energético. La demanda eléctrica ha caído un 15% respecto al martes, un dato que apunta a una reducción significativa de la actividad durante la mañana. El Gobierno ha admitido, así, que el impacto de la convocatoria ha ido más allá de las movilizaciones en las calles y ha llegado a los principales centros productivos del país.

En cuanto a los incidentes, se ha registrado una detención en Barcelona, seis agentes de los Mossos d’Esquadra heridos en Rubí y dos personas atendidas por el Sistema de Emergencias Médicas por atropellos relacionados con piquetes informativos en Tarragona y Reus. Dalmau ha expresado el deseo de que las manifestaciones convocadas para la tarde se desarrollen de manera «cívica y pacífica».