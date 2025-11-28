Després de mesos de negociacions i vagues per arribar a un acord en el conveni del sector del metall, els sindicats del metall barceloní, CCOO i UGT, han tancat un preacord amb la patronal UPM. Aquest nou pacte “incorpora gran part de les principals reivindicacions” que porten reclamant els treballadors, segons ha explicat CCOO en un comunicat. D’aquesta manera, els treballadors han desconvocat les dues jornades de vaga que tenien previstes el 3 i el 10 de desembre.
En concret, el preacord fixa increments salarials retroactius del 4% el 2025, un 3% el 2026 i un 3% el 2027. A més, també hi ha una clàusula de garantia salarial del 100% de l’IPC anual i el pagament de plusos i incentius “habituals” durant les vacances. Aquesta proposta inicial es votarà la setmana vinent entre els delegats per ratificar-lo.
A més de les millores salarials, des de CCOO també es destaca que en matèria de salut laboral, un aspecte clau en el sector, aquest preacord també garanteix el complement del 100% en els casos d’accident laboral amb hospitalització o sense hospitalització amb baixa superior a 4 dies.
Per altra banda, una de les altres qüestions en les quals els sindicats consideraven que “no podien tirar enrere” quan es van donar les anteriors taules de negociació a l’octubre, és la reducció de la jornada laboral. En aquest sentit, el conveni passarà de les 1.750 hores anuals el 2025 a les 1.742 hores el 2027.
Un acord després de “llargues” negociacions
El secretari general d’Indústria de CCOO, Josep Rueda, ha destacat que se senten “orgullosos” del preacord, ja que aquest és “el millor possible” i “respecta totes les línies estratègiques i nuclears” que es marcaven els representants sindicals. “Si en algun moment algun company us diu que les vagues, la mobilització i la unió dels treballadors no serveix per a res, podreu posar l’exemple del conveni del metall a Barcelona”, ha afirmat en un vídeo dirigit als treballadors.
Per la seva banda, UGT ha celebrat un “preacord històric”, que arriba després de setmanes de negociació “intensa”. Segons ha informat en un comunicat, amb el nou conveni els increments salarials seran “reals, efectius i percebuts íntegrament” pels treballadors.
Per la seva banda, el president de la UPM, Jaume Roura, ha celebrat l’acord, que ha recordat que arriba després de “llargues negociacions”. Segons el president de la patronal, “s’ha imposat el sentit comú”, i s’han aconseguit millores com un increment salarial “per sobre del cost de la vida” o la reducció de la jornada anual. A més, Roura també ha destacat el “compromís per combatre l’absentisme, que és una gran xacra per a la productivitat”, i que ha dit que afecta tant els empresaris com els treballadors.