Después de meses de negociaciones y huelgas para llegar a un acuerdo en el convenio del sector del metal, los sindicatos del metal barcelonés, CCOO y UGT, han cerrado un preacuerdo con la patronal UPM. Este nuevo pacto “incorpora gran parte de las principales reivindicaciones” que llevan reclamando los trabajadores, según ha explicado CCOO en un comunicado. De esta manera, los trabajadores han desconvocado las dos jornadas de huelga que tenían previstas el 3 y el 10 de diciembre.

En concreto, el preacuerdo fija incrementos salariales retroactivos del 4% en 2025, un 3% en 2026 y un 3% en 2027. Además, también hay una cláusula de garantía salarial del 100% del IPC anual y el pago de pluses e incentivos “habituales” durante las vacaciones. Esta propuesta inicial se votará la próxima semana entre los delegados para ratificarlo.

Además de las mejoras salariales, desde CCOO también se destaca que en materia de salud laboral, un aspecto clave en el sector, este preacuerdo también garantiza el complemento del 100% en los casos de accidente laboral con hospitalización o sin hospitalización con baja superior a 4 días.

Les comprovacions en la part final del muntatge de vehicles a la fàbrica Seat | Àlex Recolons

Por otro lado, una de las otras cuestiones en las cuales los sindicatos consideraban que “no podían echarse atrás” cuando se dieron las anteriores mesas de negociación en octubre, es la reducción de la jornada laboral. En este sentido, el convenio pasará de las 1.750 horas anuales en 2025 a las 1.742 horas en 2027.

Un acuerdo tras «largas» negociaciones

El secretario general de Industria de CCOO, Josep Rueda, ha destacado que se sienten “orgullosos” del preacuerdo, ya que este es “el mejor posible” y “respeta todas las líneas estratégicas y nucleares” que se marcaban los representantes sindicales. «Si en algún momento algún compañero os dice que las huelgas, la movilización y la unión de los trabajadores no sirven para nada, podréis poner el ejemplo del convenio del metal en Barcelona», ha afirmado en un vídeo dirigido a los trabajadores.

Por su parte, UGT ha celebrado un «preacuerdo histórico», que llega tras semanas de negociación «intensa». Según ha informado en un comunicado, con el nuevo convenio los incrementos salariales serán «reales, efectivos y percibidos íntegramente» por los trabajadores.

Por su parte, el presidente de la UPM, Jaume Roura, ha celebrado el acuerdo, que ha recordado que llega tras «largas negociaciones». Según el presidente de la patronal, «se ha impuesto el sentido común», y se han conseguido mejoras como un incremento salarial «por encima del costo de la vida» o la reducción de la jornada anual. Además, Roura también ha destacado el «compromiso para combatir el absentismo, que es una gran lacra para la productividad», y que ha dicho que afecta tanto a los empresarios como a los trabajadores.