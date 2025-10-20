El sector del metall a Barcelona fa temps que arrossega la tasca pendent de tancar el conveni col·lectiu. Després de nombroses negociacions entre els sindicats i la Unió Patronal Metal·lúrgica, aquest dilluns les parts han tornat a seure en una reunió de medicació per la vaga que CCOO d’Indústria i UGT-Fica han convocat al sector metal·lúrgic de la província de Barcelona pels pròxims 29 i 30 d’octubre.
Des dels sindicats es reclama a la patronal que s’assegui “amb la voluntat de negociar un conveni digne”. En aquest sentit, fa temps que reivindiquen “unes condicions dignes” pels treballadors del sector, amb uns increments salarials “que assegurin el poder adquisitiu de la gent” i que a més incorporin una clàusula de revisió salarial perquè “s’asseguri que els treballadors poden guanyar-se bé la vida”, ha explicat el secretari general de la federació d’indústria de CCOO a Catalunya, Josep Rueda.
Segons les fonts sindicals consultades, les millores salarials que es reclamen coincideixen amb l’Acord Estatal per a la Negociació Col·lectiva, ratificat per UGT, Comissions Obreres i la CEOE. El pacte recomana pujades salarials d’un 3% cada any de vigència d’un conveni col·lectiu, ampliables fins al 4% segons el rendiment de cada sector. Per això des dels sindicats reivindiquen que “no signarem cap conveni que quedi per sota de l’AENC”.
Reducció de jornada i més seguretat
A part d’això, els treballadors també reclamen una reducció de la jornada laboral. “Des de la CEOE es va reclamar que la reducció s’havia de pactar en les meses de negociació de cada sector, doncs ara ens trobem en el moment per negociar això”, ha afegit Rueda.
Des dels sindicats també es reclama posar el focus d’atenció en “el gran problema de sinistralitat” que pateix el sector i garantir més seguretat pels treballadors. “L’any passat vam haver de lamentar la mort més de 800 companys a tot l’Estat espanyol”, ha explicat Rueda.