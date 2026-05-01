Milers de treballadors s’han manifestat aquest Primer de Maig a Barcelona sota el lema “Contra les guerres i el feixisme, més drets i més sindicalisme”. Convocats per CCOO i UGT, els manifestants han posat el focus en “tres grans reivindicacions: pau, sostre i salari”, però aquest Primer de Maig ha servit per evidenciar la confrontació entre els sindicats educatius. Així ho han resumit els secretaris generals dels dos sindicats majoritaris, que també han lamentat l’impacte dels conflictes en la classe treballadora, han carregat contra les polítiques d'”extrema dreta” i han denunciat la crisi de l’habitatge. El secretari general d’UGT de Catalunya, Camil Ros, ha lamentat “certa agressivitat” per part d’altres sindicats educatius respecte de la UGT de Catalunya després de l’acord educatiu aconseguit per aquest sindicat i CCOO amb el Govern.
Davant aquesta situació, Ros ha reclamat “respecte” i els ha acusat de no voler negociar i forçar una situació de bloqueig. “No es pot utilitzar la reivindicació de la injustícia que està passant el sector de l’educació i la sanitat i anar a peticions de màxims”, ha dit en declaracions als mitjans abans de la manifestació a Barcelona pel Dia del Treballador, aquest divendres 1 de maig. El líder d’UGT a Catalunya ha reclamat “parlar més i no anar a la confrontació”, i ha demanat “ressituar” el debat a Educació i que no s’acusi de “traïdors” als que han fet el pacte actual. D’altra banda, ha lamentat les guerres arreu del món i ha demanat llibertat per als membres de la Global Sumud Flotilla interceptats per Israel: “És un any de dir no a les guerres i no al feixisme. Ens estan intentant colar el feixisme per tot arreu. I nosaltres volem donar un missatge molt clar”, ha conclòs.
D’altra banda, la secretària general de CCOO Catalunya, Belén López, ha instat els partits polítics a aprovar el decret de pròrroga de lloguers, després d’assenyalar que l’actual situació “impedeix que milers de persones puguin desenvolupar un projecte de vida digne”. López també ha alertat sobre l’impacte de la pujada de preus en les condicions de vida i ha advertit que, si no es controla la inflació, es produiran “greus problemes amb el poder adquisitiu i l’ocupació de la classe treballadora”. Finalment, la líder sindical també ha fet referència a la reducció de jornada laboral: “No és per res una batalla que nosaltres hàgim abandonat, la tornem a situar aquest primer de maig i l’estem disputant en tots els convenis col·lectius perquè no hi hagi treballadors de primera i de segona”.
La CGT fa una crida a la lluita “constant”
A banda d’aquesta manifestació, centenars de persones han participat a la concentració convocada per la CGT amb el lema “any de revolucions i lluites”, on s’ha posat l’accent en la pèrdua de poder adquisitiu, les dificultats d’accés a l’habitatge, el deteriorament dels serveis públics i la criminalització de la pobresa i de la protesta. El secretari de Comunicació de la CGT de Barcelona, Pedro Ortiz, ha fet uan crida a la lluita “constant”, i ha recordat que la mobilització d’enguany commemorar dos 90 aniversaris: el de la Revolució Social del 1936, quan “el poble de Barcelona va aturar el cop feixista”, i el de la publicació de la revista ‘Mujeres Libres’. Ortiz ha advertit de la precarització continuada que pateix la classe treballadora i, d’altra banda, ha advertit del deteriorament dels serveis bàsics com la sanitat i l’educació.
El portaveu sindical ha assenyalat que la principal preocupació de la CGT és “l’empitjorament” de la situació de la classe treballadora, malgrat que, segons ha dit, la classe política “vol enganyar” assegurant que “tot va millor”. També ha lamentat que “cada vegada costa més” que la gent surti al carrer a reivindicar drets i ho ha atribuït a una “pèrdua de consciència de classe” i a la por a la repressió. La CGT ha reivindicat l’“acció directa” com un dels seus principis bàsics. Ortiz ha defensat que els problemes els ha de resoldre la mateixa classe treballadora “amb participació directa” i no delegant-los en “representants externs” de la patronal o de la classe política.