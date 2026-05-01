Els sindicats CCOO i la UGT de Catalunya es manifestaran aquest divendres 1 de maig per reivindicar l’habitatge assequible, un repartiment de la riquesa més just i la defensa de la pau, l’ordre internacional i la democràcia, en un context econòmic i polític subjecte al conflicte a l’Orient Mitjà. Amb el lema “Contra les guerres i el feixisme, més drets i més sindicalisme”, la jornada també estarà marcada pel procés de regulació extraordinària de les persones migrants, que els sindicats valoren com una mesura de justícia imprescindible per acabar amb l’explotació laboral.
Tot i que el passat 1 de maig la reivindicació principal era la lluita per aconseguir les 37,5 hores de jornada laboral, UGT i CCOO asseguren que aquesta reivindicació és prioritària, ja que no s’ha abandonat la negociació, però el debat ha quedat relegat en un segon pla de l’agenda política. Els sindicats han convocat mobilitzacions a Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida, Igualada (Anoia), Reus (Baix Camp), Tarragona, Terrassa (Vallès Occidental) i Tortosa (Baix Ebre).
A Barcelona, la manifestació començarà a les 12 hores a la plaça Urquinaona, pararà davant de la seu de Foment del Treball i acabarà al final de Via Laietana, on la secretària general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, i UGT de Catalunya, Camil Ros, llegiran el manifest d’aquest any. Els dos sindicats ja van advertir ahir que la classe treballadora afronta l’1 de maig “bastant enfadada” perquè estan pujant els beneficis empresarials, el preu de l’habitatge, l’atur i s’està qüestionant el dret a la salut dels treballadors, mentre no veuen millores en les condicions laborals.
Més manifestacions
La Unió Sindical Obrera de Catalunya (Usoc), el tercer sindicat català en nombre d’afiliats, també es manifestarà aquest 1 de maig pels drets laborals des de la plaça de Jacint Verdaguer de Barcelona, a partir de les 11.30, sota el lema ‘Humanitzar el treball’. Per la seva banda, CGT Barcelona ha convocat la seva pròpia manifestació a Jardinets de Gràcia també les 11.30 hores, per reivindicar la millora de vida de la classe treballadora i celebrar el 90è aniversari de la publicació del primer número de la Revista ‘Dones Lliures’, el maig de 1936, i del triomf de la revolució social el 18 va aturar el cop d’estat feixista a Barcelona”.
La Intersindicat, per la seva banda, ha convocat una manifestació a les 11.30, i posarà el focus en les “principals qüestions que estan afectant les condicions de vida de la classe treballadora del país”: salaris justos, habitatge digne i el transport. La protesta a la capital catalana arrencarà des de la plaça de Tetuan, però també ha convocat una altra manifestació a Girona. Finalment, i a banda de les marxes que convoca cada sinficat, la Taula Sindical de Catalunya, que agrupa sindicats alternatius com la CGT Catalunya, IAC, COS, CoBas, Solidaritat Obrera i la Intersindical, han convocat una concentració a la tarda. Aquesta arrencara a les 17.30 h, amb el lema “Ni salaris pel terra, ni habitatges pels núvols”.