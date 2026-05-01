Los sindicatos CCOO y UGT de Cataluña se manifestarán este viernes 1 de mayo para reivindicar la vivienda asequible, un reparto de la riqueza más justo y la defensa de la paz, el orden internacional y la democracia, en un contexto económico y político sujeto al conflicto en Oriente Medio. Con el lema «Contra las guerras y el fascismo, más derechos y más sindicalismo», la jornada también estará marcada por el proceso de regulación extraordinaria de las personas migrantes, que los sindicatos valoran como una medida de justicia imprescindible para acabar con la explotación laboral.

Aunque el pasado 1 de mayo la reivindicación principal era la lucha por conseguir las 37,5 horas de jornada laboral, UGT y CCOO aseguran que esta reivindicación es prioritaria, ya que no se ha abandonado la negociación, pero el debate ha quedado relegado a un segundo plano de la agenda política. Los sindicatos han convocado movilizaciones en Barcelona, ​​Girona, Tarragona y Lleida, Igualada (Anoia), Reus (Baix Camp), Tarragona, Terrassa (Vallès Occidental) y Tortosa (Baix Ebre).

En Barcelona, ​​la manifestación comenzará a las 12 horas en la plaza Urquinaona, se detendrá frente a la sede de Foment del Treball y terminará al final de Via Laietana, donde la secretaria general de CCOO de Cataluña, Belén López, y UGT de Cataluña, Camil Ros, leerán el manifiesto de este año. Los dos sindicatos ya advirtieron ayer que la clase trabajadora afronta el 1 de mayo «bastante enfadada» porque están subiendo los beneficios empresariales, el precio de la vivienda, el paro y se está cuestionando el derecho a la salud de los trabajadores, mientras no ven mejoras en las condiciones laborales.

La secretaria general de CCOO, Belén López, con el puño alzado y el secretario general de UGT, Camil Ros, durante la manifestación del Primero de Mayo / ACN

Más manifestaciones

La Unión Sindical Obrera de Cataluña (Usoc), el tercer sindicato catalán en número de afiliados, también se manifestará este 1 de mayo por los derechos laborales desde la plaza de Jacint Verdaguer de Barcelona, ​​a partir de las 11.30, bajo el lema ‘Humanizar el trabajo’. Por su parte, CGT Barcelona ha convocado su propia manifestación en Jardinets de Gràcia también a las 11.30 horas, para reivindicar la mejora de vida de la clase trabajadora y celebrar el 90 aniversario de la publicación del primer número de la Revista ‘Dones Lliures’, en mayo de 1936, y del triunfo de la revolución social el 18 que detuvo el golpe de estado fascista en Barcelona».

La Intersindical, por su parte, ha convocado una manifestación a las 11.30, y pondrá el foco en las «principales cuestiones que están afectando las condiciones de vida de la clase trabajadora del país»: salarios justos, vivienda digna y el transporte. La protesta en la capital catalana arrancará desde la plaza de Tetuan, pero también ha convocado otra manifestación en Girona. Finalmente, y aparte de las marchas que convoca cada sindicato, la Mesa Sindical de Cataluña, que agrupa sindicatos alternativos como CGT Cataluña, IAC, COS, CoBas, Solidaridad Obrera y la Intersindical, han convocado una concentración por la tarde. Esta arrancará a las 17.30 h, con el lema “Ni salarios por el suelo, ni viviendas por las nubes”.