Catalunya frega els quatre milions d’ocupats, però l’atur torna a créixer fins al 8,3%

Catalunya s’acosta als quatre milions de persones ocupades en el tercer trimestre de l’any, però l’augment de la taxa d’atur fins al 8,3% introdueix un contrapunt a l’evolució del mercat laboral. Les dades de l’Enquesta de població activa (EPA) reflecteixen la capacitat de l’economia catalana per mantenir un volum elevat d’ocupació, però també les dificultats per absorbir totes les persones que s’incorporen al mercat de treball i busquen una feina. Per tant, Catalunya manté l’ocupació a tocar dels quatre milions de persones, una xifra que consolida el pes del mercat laboral en l’activitat econòmica, però el repunt de l’atur apunta que la creació de llocs de treball no es tradueix necessàriament en una reducció de la desocupació. El resultat obliga a mirar més enllà del nombre total de persones que treballen per valorar la solidesa de la recuperació.
L’ocupació, a tocar d’un nou màxim
La proximitat als quatre milions d’ocupats és un dels principals indicadors de la dimensió que ha assolit el mercat laboral català. En el segon trimestre, Catalunya ja havia registrat 3.997.800 persones ocupades, segons l’EPA, i havia situat la taxa d’atur en el 7,9%. La nova fotografia del tercer trimestre manté l’ocupació en nivells molt elevats, si bé reflecteix un empitjorament de la desocupació respecte del període anterior.
En tot cas, l’evolució trimestral s’ha d’interpretar tenint en compte el calendari econòmic. Els mesos d’estiu acostumen a afavorir l’activitat en sectors com l’hostaleria, el turisme, el comerç i altres serveis, que reforcen les plantilles per respondre a l’augment de la demanda. Aquest component estacional pot impulsar la contractació durant el trimestre, però també condiciona la continuïtat dels llocs de treball quan s’acaba la temporada alta.
Per això, el volum d’ocupació és una dada rellevant, però no suficient per determinar la qualitat del mercat laboral. La capacitat de mantenir els llocs de treball al llarg de l’any, l’evolució dels salaris, la productivitat i les condicions contractuals són elements que també permeten valorar fins a quin punt el creixement de l’ocupació es consolida.
El repunt de l’atur, el contrapunt
L’augment de la taxa d’atur fins al 8,3% és el principal element de preocupació de les dades. Aquest indicador mesura el percentatge de persones desocupades sobre el conjunt de la població activa, és a dir, les persones que treballen o que busquen feina activament. Per tant, la taxa pot augmentar fins i tot en un context de creixement de l’ocupació si la població activa s’incrementa més ràpidament que el nombre de llocs de treball disponibles.
Aquesta distinció és important per interpretar l’evolució del mercat laboral català. Una economia pot crear ocupació i, alhora, registrar més persones aturades si rep nous treballadors que encara no han aconseguit incorporar-se a una empresa. En aquest escenari, cal generar llocs de treball, i fer-ho a un ritme suficient per absorbir l’augment de la població activa.