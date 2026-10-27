Catalunya se acerca a los cuatro millones de ocupados, pero el paro vuelve a crecer hasta el 8,3%

Catalunya se aproxima a los cuatro millones de personas ocupadas en el tercer trimestre del año, pero el aumento de la tasa de paro hasta el 8,3% introduce un contrapunto a la evolución del mercado laboral. Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) reflejan la capacidad de la economía catalana para mantener un volumen elevado de ocupación, pero también las dificultades para absorber a todas las personas que se incorporan al mercado laboral y buscan un empleo. Por lo tanto, Catalunya mantiene la ocupación cerca de los cuatro millones de personas, una cifra que consolida el peso del mercado laboral en la actividad económica, pero el repunte del paro indica que la creación de puestos de trabajo no se traduce necesariamente en una reducción del desempleo. El resultado obliga a mirar más allá del número total de personas que trabajan para valorar la solidez de la recuperación.

La ocupación, cerca de un nuevo máximo

La proximidad a los cuatro millones de ocupados es uno de los principales indicadores de la dimensión que ha alcanzado el mercado laboral catalán. En el segundo trimestre, Catalunya ya había registrado 3.997.800 personas ocupadas, según la EPA, y había situado la tasa de paro en el 7,9%. La nueva fotografía del tercer trimestre mantiene la ocupación en niveles muy elevados, si bien refleja un empeoramiento del desempleo respecto al periodo anterior.

En todo caso, la evolución trimestral debe interpretarse teniendo en cuenta el calendario económico. Los meses de verano suelen favorecer la actividad en sectores como la hostelería, el turismo, el comercio y otros servicios, que refuerzan las plantillas para responder al aumento de la demanda. Este componente estacional puede impulsar la contratación durante el trimestre, pero también condiciona la continuidad de los puestos de trabajo cuando termina la temporada alta.

Por eso, el volumen de ocupación es un dato relevante, pero no suficiente para determinar la calidad del mercado laboral. La capacidad de mantener los puestos de trabajo a lo largo del año, la evolución de los salarios, la productividad y las condiciones contractuales son elementos que también permiten valorar hasta qué punto el crecimiento de la ocupación se consolida.

El repunte del paro, el contrapunto

El aumento de la tasa de paro hasta el 8,3% es el principal elemento de preocupación de los datos. Este indicador mide el porcentaje de personas desempleadas sobre el conjunto de la población activa, es decir, las personas que trabajan o que buscan empleo activamente. Por lo tanto, la tasa puede aumentar incluso en un contexto de crecimiento de la ocupación si la población activa se incrementa más rápidamente que el número de puestos de trabajo disponibles.

Un operario trabajando en la línea de montaje en la fábrica de Seat en Martorell / ACN

Esta distinción es importante para interpretar la evolución del mercado laboral catalán. Una economía puede crear ocupación y, a la vez, registrar más personas desempleadas si recibe nuevos trabajadores que aún no han conseguido incorporarse a una empresa. En este escenario, es necesario generar puestos de trabajo, y hacerlo a un ritmo suficiente para absorber el aumento de la población activa.