Informe Fènix: el model econòmic “insostenible” de Catalunya empobreix la població

La presentació de l’Informe Fènix’, coordinat l’enginyer i empresari Xavier Roig i assessorat pels economistes Jordi Galí, Guillem López-Casasnovas i Jaume Ventura, alerta que Catalunya es troba immersa en un atzucac economic en el qual el model economic imperant és totalment insostenible i està provocant que la població del país estigui abaocada a un “empobriment continuat”.
La presentació de l’informe, elaborat pels economistes Xavier Cuadras, Modest Guinjoan i Miquel Puig, ha volgut fer baixar el suflé de l’economia catalana i confrontar el “cert triomfalisme” imperant en la presentació de les xifres macroeconòmiques oficials dels últims anys. Una situació economica en la qual els experts assenyalen diversos sectors productius i economics del país als quals acusen d’estar “subvencionats” i que operen oferint salaris especialment baixos amb els quals no generen prou ingressos fiscals per sostenir els serveis públics més bàsics de què gaudeixen els mateixos treballadors. Entre els sectors més assenyalats hi ha el turisme i la indústria càrnia.
Els experts esconomistes assenyalen que malgrat que el PIB per càpita ha augmentat ho ha fet totalment desacompassat respecte com s’ha mogut el món i ha crescut lentament i allunyat de l’increment de preus que ha comportat la inflació. Un fet que segons els experts ve motivat per un model economic en el qual s’ha combinat un gran creixement de la població que ha fet que diversos sectors economics hagin optat per fer ús d’una mà d’obra extremadament barata pagant salaris especialment paixos i que es podria arribar a considerar que són “altament subvencionats”. Els economistes afegeixen que revertir aquesta situació és una prioritat totalment “urgent” i asseguren que se li pot donar la volta des de “l’àmbit català.
L’enginyer i empresari Xavier Roig, en declaracions recollides per l’ACN, ha assegurat que “els temps són excepcionals i la situació de Catalunya és excepcional”, uns temps que ha alertat que si no canvien pot posar en risc el futur de Catalunya, ja que el model de desenvolupament actual “amenaça la supervivència” de Catalunya i “posa en risc” l’estat del benestar i el model de democràcia social.
Sectors “subvencionats” amb una Catalunya que no creix
En l’informe s’alerta que la població que percep un salari per sota dels 29.000 bruts l’any 2025 pateixen una manca d'”equilibri” entre aportacions i salari social percebut pel treballador, un fet que en el document s’assenyala com a “salaris altament subvencionats”, ja que hi ha una “transferència implícita” de recursos de la resta de teixit econòmic productiu per cobrir els serveis bàsics que proveeix la Generalitat Uns salaris que segons l’economista Miquel Puig representen un 35% del total de llocs de feina i el 44% de l’ocupació creada entre el 2008 i el 2023.
Uns salaris subvencionats que arriben a una Catalunya que no creix. Els autors de l’estudi alerten que existeix una “paradoxa preocupant” perquè a Catalunya s’està produint un creixement del PIB superior al del seu entorn, un creixement, però, que “no s’ha traduït en una millora significativa” del PIB per càpita. De fet, alerten que l’augment poblacional ha fet que Catalunya hagi caigut sis punts per sota de la mitjana europea del PIB i que la productivitat de l’economia catalana sigui “manifestament inferior” a la de les economies europees regionals. “Si continuem com estem acabarem malament. Aragó està a punt d’avançar-nos en PIB per càpita”, ha sentenciat Puig.