Informe Fènix: el modelo económico «insostenible» de Cataluña empobrece a la población

La presentación del ‘Informe Fènix’, coordinado por el ingeniero y empresario Xavier Roig y asesorado por los economistas Jordi Galí, Guillem López-Casasnovas y Jaume Ventura, alerta que Cataluña se encuentra inmersa en un callejón económico en el cual el modelo económico imperante es totalmente insostenible y está provocando que la población del país esté abocada a un «empobrecimiento continuado».

La presentación del informe, elaborado por los economistas Xavier Cuadras, Modest Guinjoan y Miquel Puig, ha querido bajar el suflé de la economía catalana y confrontar el «cierto triunfalismo» imperante en la presentación de las cifras macroeconómicas oficiales de los últimos años. Una situación económica en la que los expertos señalan varios sectores productivos y económicos del país a los cuales acusan de estar «subvencionados» y que operan ofreciendo salarios especialmente bajos con los cuales no generan suficientes ingresos fiscales para sostener los servicios públicos más básicos de los que disfrutan los mismos trabajadores. Entre los sectores más señalados están el turismo y la industria cárnica.

Los expertos economistas señalan que a pesar de que el PIB per cápita ha aumentado, lo ha hecho totalmente descompasado respecto a cómo se ha movido el mundo y ha crecido lentamente y alejado del incremento de precios que ha conllevado la inflación. Un hecho que según los expertos viene motivado por un modelo económico en el cual se ha combinado un gran crecimiento de la población que ha hecho que varios sectores económicos hayan optado por hacer uso de una mano de obra extremadamente barata pagando salarios especialmente bajos y que se podría llegar a considerar que son «altamente subvencionados». Los economistas añaden que revertir esta situación es una prioridad totalmente «urgente» y aseguran que se le puede dar la vuelta desde «el ámbito catalán.

El ingeniero y empresario Xavier Roig, en declaraciones recogidas por la ACN, ha asegurado que «los tiempos son excepcionales y la situación de Cataluña es excepcional», unos tiempos que ha alertado que si no cambian pueden poner en riesgo el futuro de Cataluña, ya que el modelo de desarrollo actual «amenaza la supervivencia» de Cataluña y «pone en riesgo» el estado del bienestar y el modelo de democracia social.

Sectores «subvencionados» con una Cataluña que no crece

En el informe se alerta que la población que percibe un salario por debajo de los 29.000 brutos al año 2025 sufre una falta de «equilibrio» entre aportaciones y salario social percibido por el trabajador, un hecho que en el documento se señala como «salarios altamente subvencionados», ya que hay una «transferencia implícita» de recursos del resto del tejido económico productivo para cubrir los servicios básicos que provee la Generalitat. Unos salarios que según el economista Miquel Puig representan un 35% del total de puestos de trabajo y el 44% del empleo creado entre 2008 y 2023.

Presentación en rueda de prensa del Informe Fènix, un análisis sobre el modelo económico vigente en Cataluña | Andrea Salazar (ACN)

Unos salarios subvencionados que llegan a una Cataluña que no crece. Los autores del estudio alertan que existe una «paradoja preocupante» porque en Cataluña se está produciendo un crecimiento del PIB superior al de su entorno, un crecimiento, sin embargo, que «no se ha traducido en una mejora significativa» del PIB per cápita. De hecho, alertan que el aumento poblacional ha hecho que Cataluña haya caído seis puntos por debajo de la media europea del PIB y que la productividad de la economía catalana sea «manifiestamente inferior» a la de las economías europeas regionales. «Si continuamos como estamos, acabaremos mal. Aragón está a punto de adelantarnos en PIB per cápita», ha sentenciado Puig.