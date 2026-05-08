Nou capítol de la guerra comercial entre Europa i els Estats Units. El president nord-americà, Donald Trump, ha inflat el pit i ha tornat a amenaçar la Unió Europea amb una nova pujada dels aranzels per als productes europeus si els organismes administratius del Vell Continent no compleixen amb l’acord comercial signat entre els dirigents del bloc americà i el bloc europeu.
Trump ha donat marge als organismes europeus a complir amb el tractat de Turnberry, (Escòcia), fins al 4 de juliol. Una data límit que ha posat el magnat americà perquè Europa rebaixi a zero els aranzels als productes americans, una condició a la qual assegura que la UE s’hi va comprometre a Turnberry. A través del seu compte de TruthSocial -una xarxa social de la seva propietat- ha assegurat que va mantenir una conversa telefònica amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, en la qual van debatre “molts temes, entre ells que estem completament units en el sentit que l’Iran mai pot tenir una arma nuclear. Estem d’acord que un règim que mata al seu propi poble no pot controlar una bomba que pot matar milions”.
Una bona sintonia que Trump es va encarregar ràpidament d’ensorrar i assegura que ha estat “esperant pacientment que la UE compleixi amb el seu costat del Pacte de Comerç Històric que acordem a Turnberry, Escòcia, el Pacte de Comerç més gran, mai! Es va prometre que la UE compliria el seu costat del Pacte i, segons l’Acord, retallaria els seus aranzels a ZERO! Vaig accedir a donar-li fins al 250 aniversari del nostre país o, malauradament, les seves tarifes saltarien immediatament a nivells molt més alts”.
Von der Leyen no porta la contrària a Trump
L’altra part implicada, l’administració europea, no ha volgut desmentir les insinuacions del líder nord-americà i s’ha limitat a assegurar que durant la conversa amb Trump s’ha “discutit la situació a l’Orient Mitjà i la nostra estreta coordinació amb els socis regionals” i ha mostrat unitat amb el president nord-americà perquè “l’Iran mai no ha de posseir una arma nuclear”. “També hem parlat de l’acord comercial UE–EUA. Restem plenament compromesos, per ambdues bandes, amb la seva implementació. Es fa un bon progrés cap a la reducció de les tarifes per principis de juliol”, ha afegit la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.