Nuevo capítulo de la guerra comercial entre Europa y Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha inflado el pecho y ha vuelto a amenazar a la Unión Europea con un nuevo aumento de los aranceles para los productos europeos si los organismos administrativos del Viejo Continente no cumplen con el acuerdo comercial firmado entre los dirigentes del bloque americano y el bloque europeo.

Trump ha dado margen a los organismos europeos para cumplir con el tratado de Turnberry, (Escocia), hasta el 4 de julio. Una fecha límite que ha puesto el magnate americano para que Europa reduzca a cero los aranceles a los productos americanos, una condición a la que asegura que la UE se comprometió en Turnberry. A través de su cuenta de TruthSocial -una red social de su propiedad- ha asegurado que mantuvo una conversación telefónica con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en la cual debatieron «muchos temas, entre ellos que estamos completamente unidos en el sentido de que Irán nunca puede tener un arma nuclear. Estamos de acuerdo en que un régimen que mata a su propio pueblo no puede controlar una bomba que puede matar a millones».

Una buena sintonía que Trump se encargó rápidamente de enterrar y asegura que ha estado «esperando pacientemente que la UE cumpla con su parte del Pacto de Comercio Histórico que acordamos en Turnberry, Escocia, ¡el Pacto de Comercio más grande, nunca! Se prometió que la UE cumpliría su parte del Pacto y, según el Acuerdo, recortaría sus aranceles a ¡CERO! Acepté darle hasta el 250 aniversario de nuestro país o, lamentablemente, sus tarifas saltarían inmediatamente a niveles mucho más altos».

Von der Leyen no contradice a Trump

La otra parte implicada, la administración europea, no ha querido desmentir las insinuaciones del líder estadounidense y se ha limitado a asegurar que durante la conversación con Trump se ha «discutido la situación en Oriente Medio y nuestra estrecha coordinación con los socios regionales» y ha mostrado unidad con el presidente estadounidense para que «Irán nunca deba poseer un arma nuclear». «También hemos hablado del acuerdo comercial UE–EE.UU. Seguimos plenamente comprometidos, por ambas partes, con su implementación. Se hace un buen progreso hacia la reducción de las tarifas para principios de julio», ha añadido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.