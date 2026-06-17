El govern espanyol busca tancar un acord a la cambra espanyola per mantenir les mesures antiguerra proposades per l’executiu espanyol per compensar els efectes econòmics de la guerra a l’Iran i a l’Orient Mitjà tot i que els Estats Units i l’Iran hagin tancat un acord de pau que sembla ser definitiu i que rubricaran a Suïssa aquest divendres. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que l’executiu que ell presideix iniciarà pròximament les converses amb els diversos grups parlamentaris que conformen el Congrés dels Diputats per poder prorrogar el decret llei més enllà del 29 de juny, quan expirava el seu termini.
En una intervenció parlamentària en la sessió de control al Congrés dels Diputats i en resposta a una pregunta de la portaveu del PNB, Maribel Vaquero, Sánchez ha destacat que la intenció de l’executiu espanyol és “Negociar amb els grups parlamentaris perquè el pròxim 29 de juny puguem prorrogar aquestes mesures en un escenari diferent, afortunadament, amb l’alto el foc que se signarà demà per part dels Estats Units i del règim de l’Iran”.
El dic de contenció de la inflació
Sánchez ha volgut destacar que la intenció de mantenir vigent el paquet de mesures antiguerra arriba després de constatar que han tingut un impacte molt gran a la societat espanyola i que són “francament positiu”, ja que segons el president espanyol han aconseguit contenir la inflació i consolidar el creixement econòmic i la creació d’ocupació a l’Estat espanyol. El cap de l’executiu ha destacat que “parlant amb els sectors afectats (…), la indústria electrointensiva deia que gràcies a les mesures del reial decret llei s’està aconseguint contenir o estalviar un 14% de la factura de l’electricitat”.
Un paquet de mesures que va tirar endavant amb els vots favorables de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, el PNB, Compromís, el BNG, CC i UPN i està valorat en 5.000 milions d’euros reduint l’IVA fins al 10% dels carburants, electricitat i el gas.