El gobierno español busca cerrar un acuerdo en la cámara española para mantener las medidas antiguerra propuestas por el ejecutivo español para compensar los efectos económicos de la guerra en Irán y en Oriente Medio, aunque Estados Unidos e Irán hayan cerrado un acuerdo de paz que parece ser definitivo y que rubricarán en Suiza este viernes. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado que el ejecutivo que él preside iniciará próximamente las conversaciones con los diversos grupos parlamentarios que conforman el Congreso de los Diputados para poder prorrogar el decreto ley más allá del 29 de junio, cuando expiraba su plazo.

En una intervención parlamentaria en la sesión de control en el Congreso de los Diputados y en respuesta a una pregunta de la portavoz del PNB, Maribel Vaquero, Sánchez ha destacado que la intención del ejecutivo español es «Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prorrogar estas medidas en un escenario diferente, afortunadamente, con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y del régimen de Irán».

El dique de contención de la inflación

Sánchez ha querido destacar que la intención de mantener vigente el paquete de medidas antiguerra llega después de constatar que han tenido un impacto muy grande en la sociedad española y que son «francamente positivos», ya que según el presidente español han logrado contener la inflación y consolidar el crecimiento económico y la creación de empleo en el Estado español. El jefe del ejecutivo ha destacado que “hablando con los sectores afectados (…), la industria electrointensiva decía que gracias a las medidas del real decreto ley se está logrando contener o ahorrar un 14% de la factura de la electricidad”.

Imagen de archivo de unos surtidores de gasolina en una gasolinera / A. Pérez Meca – Europa Press

Un paquete de medidas que salió adelante con los votos favorables de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, el PNB, Compromís, el BNG, CC y UPN y está valorado en 5.000 millones de euros reduciendo el IVA hasta el 10% de los carburantes, electricidad y gas.