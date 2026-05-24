L’Informe Fènix ha suposat un terrabastall per a la política i l’empresa catalana. L’assenyalament de les mancances del sistema economic català han aixecat polseguera i el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha volgut sortir en defensa de l’economia catalana i ha renegat de la vista catastrofista de l’informe en el qual s’assegura que Catalunya Catalunya té un model econòmic “insostenible” i que la meitat del creixement de l’ocupació és en “sectors subvencionats” com el turisme.
Sánchez Llibre ha carregat contra les conclusions de l’informe i en una entrevista a La Vanguardia el president de Foment del Treball ha assegurat que no se sent “interpel·lat” per l’informe i assegura que “els empresaris hem fet un esforç importantíssim i hem estat capaços d’anar amb un full de ruta que va dirigit a la màxima competitivitat”. Una resposta de Sánchez Llibre que no s’ha acabat aquí i que ha estat durísima contra els autors de l’informe a qui ha acusat de no estar presents en el dia a dia del teixit empresarial català. “Hi ha vegades que, per opinar, s’ha de trepitjar l’empresa. Jo la trepitjo cada setmana. I cada dia aprenc més”, ha etzibat.
El president de Foment aposta per reindustrialitzar Catalunya
Preguntat per la situació en la que es troba el teixit empresarial català i el model economic del país Sánchez Llibre ha assenyalat que “el full de ruta de Foment és intentar reindustrialitzar el teixit empresarial català” i destacaca que des de la patronal catalana s’ha definit “un seguit de sectors orientats a incrementar la productivitat com el de la biotecnologia i la biomedicina, els semiconductors, les energies renovables, la indústria farmacèutica o la seguretat i la defensa”. Per altra banda, preguntat per la crisi d’habitatge a Catalunya el president de Foment del Treball ha asseverat que “s’ha d’intentar portar al mercat més oferta: calen 25.000 pisos a l’any i se’n fan 15.000”.