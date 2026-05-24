El Informe Fènix ha supuesto un revuelo para la política y la empresa catalana. La señalización de las carencias del sistema económico catalán ha levantado polvo y el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha querido salir en defensa de la economía catalana y ha renegado de la visión catastrofista del informe en el cual se asegura que Cataluña tiene un modelo económico «insostenible» y que la mitad del crecimiento del empleo es en «sectores subvencionados» como el turismo.

Sánchez Llibre ha cargado contra las conclusiones del informe y en una entrevista a La Vanguardia el presidente de Foment del Treball ha asegurado que no se siente «interpelado» por el informe y asegura que «los empresarios hemos hecho un esfuerzo importantísimo y hemos sido capaces de ir con una hoja de ruta que va dirigida a la máxima competitividad». Una respuesta de Sánchez Llibre que no ha acabado aquí y que ha sido durísima contra los autores del informe a quienes ha acusado de no estar presentes en el día a día del tejido empresarial catalán. «Hay veces que, para opinar, hay que pisar la empresa. Yo la piso cada semana. Y cada día aprendo más», ha lanzado.

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre / EP

El presidente de Foment apuesta por reindustrializar Cataluña

Preguntado por la situación en la que se encuentra el tejido empresarial catalán y el modelo económico del país, Sánchez Llibre ha señalado que «la hoja de ruta de Foment es intentar reindustrializar el tejido empresarial catalán» y destaca que desde la patronal catalana se ha definido «una serie de sectores orientados a incrementar la productividad como el de la biotecnología y la biomedicina, los semiconductores, las energías renovables, la industria farmacéutica o la seguridad y la defensa». Por otro lado, preguntado por la crisis de vivienda en Cataluña el presidente de Foment del Treball ha aseverado que «se debe intentar llevar al mercado más oferta: se necesitan 25.000 pisos al año y se hacen 15.000».