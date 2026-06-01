El turisme que va més enllà dels hotels viu un bon moment, segons les dades recollides en l’Enquesta d’Ocupació en Allotjaments turístics Extrahotelers. Els càmpings, albergs, recintes rurals i apartaments han registrat 1,2 milions de turistes entre gener i abril d’aquest any, una xifra que supera en gairebé un 20% els registres d’aquest mateix període de l’any anterior.
Les bones xifres de visitants beuen d’un bon mes d’abril, que ha tancat amb 780.000 viatgers, xifra un 2% més alta que altres anys. El perfil del visitant és pràcticament estatal –creix un 20% respecte d’altres anys– en la seva totalitat; només el 36% és turista estranger, en aquest sentit.
Històricament, aquest sector sempre ha tingut més impacte en el públic català o espanyol que no pas en l’europeu, que, en tot cas, des de la pandèmia ha superat les seves xifres habituals, sempre per sobre del llindar dels 2 milions. Abans de la covid, en els darrers 25 anys, només s’havia superat aquest registre en dues ocasions.
Curiosament, i malgrat el record de viatgers que aposten per aquests allotjaments, el nombre total de pernoctacions va caure lleugerament fins a les 3,8 milions, uns 65.000 menys que l’any anterior. Més visitants però fent menys nits. És més, l’abril es va tancar amb un decreixement de gairebé el 5%, amb un total d’1,9 nits registrades, cosa que suposa un retorcés mitjà de poc menys de mig punt pel que fa a nombre de nits per visitant. En un any, els turistes han passat d’estar-s’hi de mitjana 3,8 nits a fer-ho 3,5.
Apartaments turístics i rurals creixen; els càmpings, cauen
De totes les modalitats possibles, els apartaments turístics, força qüestionats pel moviment de l’habitatge, són els que lideren els increments de visitants. És l’àmbit que més creix, amb un increment del 30% dels visitants. L’abril va acabar amb 95.600 turistes dormint en un apartament. El turisme rural és, amb 46.600 visitants una quota de mercat del 16%, la segona modalitat amb més clients.
Els registres dels càmpings, en canvi, van caure un 2% l’abril passat, sumant uns 393.000 visitants. Continuen liderant, això sí, les reserves extrahoteleres amb el 70% del total de places registrades en les estadístiques. La caiguda més acusada es va donar entre els albergs, del 27%, amb un total de 26.262 turistes registrats.