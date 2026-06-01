El turismo que va más allá de los hoteles vive un buen momento, según los datos recogidos en la Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos Extrahoteleros. Los campings, albergues, recintos rurales y apartamentos han registrado 1,2 millones de turistas entre enero y abril de este año, una cifra que supera en casi un 20% los registros de este mismo periodo del año anterior.

Las buenas cifras de visitantes se deben a un buen mes de abril, que ha cerrado con 780.000 viajeros, cifra un 2% más alta que otros años. El perfil del visitante es prácticamente estatal –crece un 20% respecto a otros años– en su totalidad; solo el 36% es turista extranjero, en este sentido.

Históricamente, este sector siempre ha tenido más impacto en el público catalán o español que en el europeo, que, en todo caso, desde la pandemia ha superado sus cifras habituales, siempre por encima del umbral de los 2 millones. Antes de la covid, en los últimos 25 años, solo se había superado este registro en dos ocasiones.

Curiosamente, y a pesar del récord de viajeros que apuestan por estos alojamientos, el número total de pernoctaciones cayó ligeramente hasta los 3,8 millones, unos 65.000 menos que el año anterior. Más visitantes pero haciendo menos noches. Es más, abril se cerró con un decrecimiento de casi el 5%, con un total de 1,9 noches registradas, lo que supone un retroceso medio de poco menos de medio punto en cuanto a número de noches por visitante. En un año, los turistas han pasado de estar de media 3,8 noches a hacerlo 3,5.

Apartamentos turísticos y rurales crecen; los campings, caen

De todas las modalidades posibles, los apartamentos turísticos, bastante cuestionados por el movimiento de la vivienda, son los que lideran los incrementos de visitantes. Es el ámbito que más crece, con un incremento del 30% de los visitantes. Abril terminó con 95.600 turistas durmiendo en un apartamento. El turismo rural es, con 46.600 visitantes y una cuota de mercado del 16%, la segunda modalidad con más clientes.

Los registros de los campings, en cambio, cayeron un 2% el pasado abril, sumando unos 393.000 visitantes. Continúan liderando, eso sí, las reservas extrahoteleras con el 70% del total de plazas registradas en las estadísticas. La caída más acusada se dio entre los albergues, del 27%, con un total de 26.262 turistas registrados.