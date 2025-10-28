El Govern estudiarà prohibir la compra especulativa d’habitatges

Una de les mesures que les entitats fa temps que posen sobre la taula de les administracions podria acabar arribant a bon port. El Govern ha anunciat aquest dimarts que estudiarà la possibilitat de prohibir les compres especulatives d’habitatges. Ho ha fet de la mà de la portaveu de l’executiu i consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, que ha confirmat que el govern encapçalat per Salvador Illa “encarregarà informes jurídics” per determinar si es pot aplicar aquesta mesura.
“El president vol esgotar totes les vies que facin que qualsevol habitatge a Catalunya tingui preferentment un ús residencial i evitar l’ús especulatiu”, ha assenyalat Paneque, que ha precisat que “qualsevol proposta que arribi” en aquesta mateixa línia haurà de ser estudiada per tal de valorar “si es pot fer i si té un impacte positiu”. La portaveu del Govern ha aprofitat la seva intervenció per “agrair a les forces d’esquerres” les seves aportacions en matèria d’habitatge i ha remarcat la sintonia que nota entre elles en aquest tema. En aquest sentit, sobre la proposta que han consensuat recentment amb els Comuns per crear un registre de grans tenidors, la socialista ha apuntat que aquest serà “un registre públic on es pugui saber, a l’hora de tancar un contracte de lloguer, si el propietari és o no un gran tenidor”.
Un any crucial amb 119.000 contractes que caduquen
Cal recordar que aquesta prohibició de les compres especulatives si no hi ha un compromís de fer habitatge social és una de les demandes que entitats com el Sindicat de Llogateres fa temps que reclamen i que es van posar sobre la taula durant la visita de la missió europea d’habitatge que va tenir lloc el passat mes de maig a la capital catalana. L’entitat va reunir-se amb els eurodiputats per traslladar-los la necessitat de regular els lloguers de temporada i d’habitacions per posar fre a l’activitat d’aquests grans inversors, que tenen ara mateix barra lliure per operar a la ciutat. Tot plegat, a les portes d’un any 2026 que es preveu crucial per als llogaters, ja que es calcula que caduquen prop de 119.000 contractes en tot el territori català, 32.500 dels quals a Barcelona.