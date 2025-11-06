El sector immobiliari veu “inconstitucional” prohibir la compra especulativa

El debat per la prohibició de les compres especulatives d’habitatges està sobre la taula. Després que la setmana passada el Govern confirmés que “encarregarà informes jurídics” per determinar si es pot aplicar aquesta mesura, el sector immobiliari ha volgut sortir al pas per denunciar el que considera que seria una iniciativa no només “desproporcionada” sinó també “inconstitucional“. Representants del sector com els agents immobiliaris, els promotors i constructors o els administradors han impulsat un informe jurídic on rebutgen frontalment la possibilitat de bloquejar la compra d’habitatge “en funció de l’ús“, tot alertant que la mesura agreujaria els problemes actuals d’accés a l’habitatge. A parer seu, la proposta “ataca el nucli essencial del dret a la propietat i el fa irreconeixible”.
En el document fet públic aquest dijous, el sector immobiliari carrega contra el concepte de compra “especulativa”, que diu que “no té cap base jurídica” i afirma que quedarien afectats no només els que compren per llogar, sinó també els que ho fan per cedir l’habitatge a familiars o rehabilitar-los. Alerten que la prohibició no s’ajustaria, tampoc, “als principis de necessitat i eficàcia, proporcionalitat i seguretat jurídica”. De fet, considera que no aportaria el resultat esperat i que els més afectats serien, precisament, els que tenen problemes d’accés a l’habitatge.
Sobre els efectes que la mesura podria provocar en el mercat, asseguren que reduiria el parc d’habitatge de lloguer, hi hauria problemes per fer contractes de lloguer amb opció de compra o altres negocis com una cessió d’ús o un usufructe, hi hauria un fre a la renovació i rehabilitació i tot plegat provocaria “un augment de preus i una crisi d’un sector tractor”. Així mateix, s’avisa que la mesura podria generar “mercats paral·lels i situacions de frau”. Remarquen que una prohibició d’aquest tipus, que “afecta l’estatut bàsic del dret de propietat”, no es podria regular en l’àmbit exclusivament autonòmic o local, sent “necessària” una norma estatal que consideren que “en cap cas” podria ser un reial decret llei.
En contra del Tractat de Funcionament de la Unió Europea
Més enllà de defensar aquesta inconstitucionalitat de la mesura, el sector immobiliari assenyala que la prohibició de compres especulatives vulneraria el Tractat de Funcionament de la Unió Europea, que prohibeix que els estats membres adoptin normes que obstaculitzin o restringeixin la lliure circulació de capitals. El comunicat el signen l’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya (AIC), l’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya (APCE), el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, el Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona i província, i el Consell de Cambres de Comerç de Catalunya.