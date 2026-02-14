Els informes tècnics dels experts donen llum verda a “limitar” la compra especulativa de pisos en les zones més tensionades. Així ho indiquen els quatre informes dels experts i el dictamen de l’exmagistrat del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi-Sunyer encarregats pel grup de treball format pel Govern, els Comuns i especialistes. Aquest aval, doncs, suposa un pas més en les negociacions de la formació que encapçala Jéssica Albiach i l’executiu de Salvador Illa per desencallar els pressupostos, ja que regular la compra especulativa d’habitatges és una de les principals condicions que els Comuns han fixat per donar suport als comptes.
L’informe signat per Jaime Palomera, de l’Institut de Recerca Urbana de Barcelona, parteix de la tesi que a Catalunya “és urgent condicionar la compra d’habitatge a l’ús residencial, especialment en mercats tensionats”. L’objectiu, segons indica, és prioritzar dues formes de demanda: les persones i famílies que hi volen viure i, d’altra banda, la demanda pública o social orientada a satisfer aquesta necessitat com per exemple el sector públic o cooperatives. Així doncs, l’informe conclou que cal “desplaçar” la demanda especulativa que no contribueix a resoldre la demanda residencial d’aquestes zones. Una tesi molt similar a l’informe que signa Rosa Fornes, que també proposa definir l’habitatge residencial com “l’habitatge que constitueix el domicili permanent de la persona que l’ocupa i que pot acreditar-se a través de les dades del padró municipal o altres mitjans vàlids en dret”.
Els experts veuen suport jurídic
Els experts també mantenen que regular la compra especulativa sí que és procedent a nivell jurídic, ja que s’integra de manera coherent en la concepció institucional del dret de propietat. De fet, l’informe signat per Fuensanta Alcalá defensa que limitar la compra de pisos en les zones tensionades és “jurídicament viable i s’insereix de manera coherent en l’ordenament vigent sense que es desprengui cap vulneració constitucional apreciable”. Ara bé, també apunta que la norma no regula relacions entre privats i no redefineix drets subjectius civils sinó que “condiciona l’ús funcional d’un bé immoble en funció del seu emplaçament urbanístic, igual que altres càrregues urbanístiques plenament consolidades”. En aquest sentit, el darrer informe, signat per Pablo Feu, conclou que Catalunya pot limitar la compra d’habitatges “sempre que s’asseguri que tal limitació és temporal i sense vocació de permanència i obeeix a una causa objectiva d’extraordinària i urgent necessitat explícita, justificada i raonada”.
El grup de treball també va encarregar un informe a l’expert constitucionalista Carles Viver Pi-Sunyer sobre la limitació del dret de propietat privada en matèria d’habitatge. L’informe, que analitza diverses resolucions del Tribunal Constitucional, fa referència a una sentència sobre la regulació de la comunitat autònoma d’Andalusia en habitatge per concloure que el “dret vigent” admet la constitucionalitat “d’una notable diversitat de limitacions” dels drets de propietat privada en habitatge així com un “grau elevat” per incidir en les limitacions al dret a la propietat privada. Davant les conclusions dels experts, els Comuns insten el Govern a ser “valents” en la lluita contra la compra especulativa: “Ens trobem una vegada més estirant la corda (…) i esperem de veritat que a l’altre costat hi hagi algú que sigui conscient de la necessitat i de la urgència de tirar endavant aquesta mesura”, exclama Jéssica Albiach.