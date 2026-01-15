Sánchez vol crear un nou fons sobirà que mobilitzi 120.000 milions d’euros

Un nou fons sobirà que doni relleu al Next Gen. Aquesta és la mesura que aquest dijous ha presentat el president espanyol, Pedro Sánchez, amb l’objectiu de mobilitzar 120.000 milions de capital privat d’inversors espanyols i internacionals. La iniciativa -batejada com a Fondo España Crece- estarà dotada amb una base de 10.500 milions d’euros del pla de recuperació i pretén fer “perdurable” l’estela del Next Gen més enllà d’aquest 2026. El fons serà gestionat per l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), que s’aliarà amb el sector privat “mitjançant préstecs, avals i instruments de capital”, i focalitzarà les inversions en habitatge, energia, digitalització, IA, reindustrialització, economia circular, infraestructures, aigua i sanejament, i també en seguretat.
“Si els fons Next Gen han estat un exercici de sobirania europea, aquest fons Espanya Creix serà un exercici de sobirania nacional i una reivindicació que hi ha una manera de fer les coses davant el domini d’un discurs on qüestions com la diversitat, la igualtat, la sostenibilitat o la mirada humanista de la digitalització estan en retrocés”, ha dit Sánchez, que ha presentat la mesura durant la clausura de l’Spain Investors Day que ha tingut lloc a Madrid. El president espanyol ha avançat que la presentació oficial del fons serà el pròxim dilluns de la mà del ministre d’Economia, Carlos Cuerpo.
Un 2026 amb “molt bones perspectives”
En les mateixes declaracions davant dels mitjans, el cap de l’executiu ha afirmat que l’economia espanyola obre el 2026 amb “molt bones perspectives” en el seu sisè any de creixement encadenat. “Hem superat any a any totes les previsions de creixement de tots els organismes […] Hem demostrat que es pot fer una política econòmica que permet créixer, repartir els beneficis d’aquest creixement i reduir els gasos d’efecte hivernacle”, ha dit. I ha afegit: “Ens hem acostumat a competir a la ‘Champions League’ de les economies, però cal continuar reduint la pobresa i augmentant la renda disponible de les llars i l’accés a l’habitatge”.