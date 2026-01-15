Sánchez presenta el fondo España Crece para movilizar 120.000 millones

Un nuevo fondo soberano que dé continuidad al Next Gen. Esta es la medida que este jueves ha presentado el presidente español, Pedro Sánchez, con el objetivo de movilizar 120.000 millones de capital privado de inversores españoles e internacionales. La iniciativa -bautizada como Fondo España Crece- estará dotada con una base de 10.500 millones de euros del plan de recuperación y pretende hacer «perdurable» la estela del Next Gen más allá de este 2026. El fondo será gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que se aliará con el sector privado «mediante préstamos, avales e instrumentos de capital», y focalizará las inversiones en vivienda, energía, digitalización, IA, reindustrialización, economía circular, infraestructuras, agua y saneamiento, y también en seguridad.

“Si los fondos Next Gen han sido un ejercicio de soberanía europea, este fondo España Crece será un ejercicio de soberanía nacional y una reivindicación de que hay una manera de hacer las cosas frente al dominio de un discurso donde cuestiones como la diversidad, la igualdad, la sostenibilidad o la mirada humanista de la digitalización están en retroceso”, ha dicho Sánchez, quien ha presentado la medida durante la clausura del Spain Investors Day que ha tenido lugar en Madrid. El presidente español ha avanzado que la presentación oficial del fondo será el próximo lunes de la mano del ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, con los presidentes del BBVA, Carlos Torres, y el Sabadell, Josep Oliu / EP

Un 2026 con «muy buenas perspectivas»

En las mismas declaraciones ante los medios, el jefe del ejecutivo ha afirmado que la economía española abre el 2026 con «muy buenas perspectivas» en su sexto año de crecimiento encadenado. «Hemos superado año a año todas las previsiones de crecimiento de todos los organismos […] Hemos demostrado que se puede hacer una política económica que permita crecer, repartir los beneficios de este crecimiento y reducir los gases de efecto invernadero», ha dicho. Y ha añadido: «Nos hemos acostumbrado a competir en la ‘Champions League’ de las economías, pero es necesario continuar reduciendo la pobreza y aumentando la renta disponible de los hogares y el acceso a la vivienda».