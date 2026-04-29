Brussel·les acusa dues xarxes socials de permetre l’accés a menors de 13 anys

Dues xarxes socials s’exposen a multes pràcticament milionàries per permetre l’accés a menors de 13 anys. La Comissió Europea ha acusat Meta -el gegant tecnològic que engloba Facebook i Instagram– d’infringir la Llei de Serveis Digitals de la UE (DSA, per les sigles en anglès) per no blindar les dues plataformes davant la possible entrada d’adolescents. En concret, les conclusions preliminars en el marc de la investigació que té oberta Brussel·les contra les empreses, consideren que s’hauria vulnerat la normativa europea per “no identificar, avaluar i mitigar amb la diligència deguda el risc d’accés als seus serveis per part de menors de 13 anys”.
“Malgrat que les mateixes condicions d’ús de Meta estableixen que l’edat mínima per accedir de manera segura a Instagram i Facebook és de 13 anys, les mesures aplicades per l’empresa per fer complir aquestes restriccions no són eficaces. Aquestes mesures no eviten adequadament que menors de 13 anys accedeixin als seus serveis ni els identifiquen i eliminen de manera ràpida si ja hi han accedit”, precisa la Comissió en un comunicat fet públic aquest dimecres. Segons alerten des de Brussel·les, els menors de 13 anys que vulguin crear-se un compte “poden introduir una data de naixement falsa que indiqui que tenen almenys 13 anys, sense controls efectius per verificar la correcció de la data declarada”.
També carreguen contra l’eina de Meta que hauria de permetre denunciar menors de 13 anys a la plataforma. Consideren que és difícil d’utilitzar i ineficaç i requereix fins a set clics només per accedir al formulari de denúncia. A més, quan es denuncia un menor de 13 anys per no complir el límit d’edat, la companyia “no fa un seguiment adequat i el menor denunciat pot continuar fent servir el servei sense cap mena de verificació”. En resum, la Comissió creu que l’avaluació de riscos feta per la tecnològica “és incompleta i arbitrària”.
Multes de fins al 6% del volum de negoci mundial
En aquest informe preliminar, Brussel·les demana al gegant tecnològic que modifiqui la metodologia d’avaluació de riscos de les seves plataformes i que reforci les mesures “per prevenir, detectar i eliminar” els menors de 13 anys dels seus serveis. Les dues companyies poden presentar ara al·legacions, però si es confirmen les conclusions, s’enfronten a una multa de fins al 6% del seu volum de negoci mundial.