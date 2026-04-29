Bruselas acusa a dos redes sociales de permitir el acceso a menores de 13 años

Dos redes sociales se exponen a multas prácticamente millonarias por permitir el acceso a menores de 13 años. La Comisión Europea ha acusado a Meta -el gigante tecnológico que engloba Facebook y Instagram– de infringir la Ley de Servicios Digitales de la UE (DSA, por sus siglas en inglés) por no proteger las dos plataformas ante la posible entrada de adolescentes. En concreto, las conclusiones preliminares en el marco de la investigación que tiene abierta Bruselas contra las empresas consideran que se habría vulnerado la normativa europea por «no identificar, evaluar y mitigar con la debida diligencia el riesgo de acceso a sus servicios por parte de menores de 13 años».

«A pesar de que las mismas condiciones de uso de Meta establecen que la edad mínima para acceder de manera segura a Instagram y Facebook es de 13 años, las medidas aplicadas por la empresa para hacer cumplir estas restricciones no son eficaces. Estas medidas no evitan adecuadamente que menores de 13 años accedan a sus servicios ni los identifican y eliminan de manera rápida si ya han accedido», precisa la Comisión en un comunicado hecho público este miércoles. Según alertan desde Bruselas, los menores de 13 años que quieran crearse una cuenta «pueden introducir una fecha de nacimiento falsa que indique que tienen al menos 13 años, sin controles efectivos para verificar la corrección de la fecha declarada».

También critican la herramienta de Meta que debería permitir denunciar a menores de 13 años en la plataforma. Consideran que es difícil de utilizar e ineficaz y requiere hasta siete clics solo para acceder al formulario de denuncia. Además, cuando se denuncia a un menor de 13 años por no cumplir con el límite de edad, la compañía «no hace un seguimiento adecuado y el menor denunciado puede continuar usando el servicio sin ninguna verificación». En resumen, la Comisión cree que la evaluación de riesgos hecha por la tecnológica «es incompleta y arbitraria».

Multas de hasta el 6% del volumen de negocio mundial

En este informe preliminar, Bruselas pide al gigante tecnológico que modifique la metodología de evaluación de riesgos de sus plataformas y que refuerce las medidas «para prevenir, detectar y eliminar» a los menores de 13 años de sus servicios. Las dos compañías pueden presentar ahora alegaciones, pero si se confirman las conclusiones, se enfrentan a una multa de hasta el 6% de su volumen de negocio mundial.