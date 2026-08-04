L’ocupació a Catalunya es manté per segon mes consecutiu per sobre dels 4 milions

Aquest mes de juliol l’ocupació a Catalunya ha tornat a trencar rècords i s’ha mantingut, per segon mes consecutiu per sobre dels 4 milions d’afiliats. Les dades del govern espanyol publicades aquest dimarts mostren que durant el mes de juliol l’ocupació a Catalunya es va situar en els 4.024.750 afiliats, una xifra que suposa el segon mes consecutiu per sobre dels 4 milions i un augment de 112.405 afiliats respecte al mateix mes que fa un any, el que es tradueix en un augment interanual del 2,9% i 16.529 afiliats més que al juny (+0,4%).
Per la seva banda, l’atur trenca la ratxa de reduccions mensuals que s’encadenava des del mes de març i augmenta un 2,5% del juny a juliol i engreixa les llistes de l’atur fins a 314.874 persones, un augment de 7.705 més tot i que representa un 1,4% menys d’aturats que el mateix mes de l’any passat i la xifra més baixa per un mes de juliol des del 2007.
L’atur, en dades mínimes
De fet, les dades de l’atur a Catalunya tot i trencar les ratxes de descensos mensuals d’aquest 2026 continuen marcant xifres de mínims registrant la dada més baixa d’un mes de juliol des del 2007 amb una reducció de 4.549 aturats en comparació amb el juliol de l’any passat (-1,4%).La pujada dels aturats a Catalunya s’ha produït amb especial força a Lleida, on ha augmentat un 3,4% i s’ha situat en els 15.662 desocupats. Un percentatge especialment alt en comparació amb el registrat a les comarques de Barcelona (+2,6%), Tarragona (2,2%) i Girona (+1,9%).
Pel que fa a l’atur a l’Estat espanyol Catalunya és on hi ha hagut un augment més destacat amb la suma dels 7.705 nous desocupats, mentre que el País Valencià s’han situat en valors molt propers als catalans amb 7.021 aturats més mentre que a Madrid aquest augment ha estat més moderat sumant 3.822 desocupats. En canvi, a Andalusia (-9.661), Extremadura (-767) i Cantàbria (-250)s’han produït davallades en les xifres de l’atur.