La ocupación en Cataluña se mantiene por segundo mes consecutivo por encima de los 4 millones

Este mes de julio la ocupación en Cataluña ha vuelto a romper récords y se ha mantenido, por segundo mes consecutivo, por encima de los 4 millones de afiliados. Los datos del gobierno español publicados este martes muestran que durante el mes de julio la ocupación en Cataluña se situó en los 4.024.750 afiliados, una cifra que supone el segundo mes consecutivo por encima de los 4 millones y un aumento de 112.405 afiliados respecto al mismo mes del año pasado, lo que se traduce en un aumento interanual del 2,9% y 16.529 afiliados más que en junio (+0,4%).

Por su parte, el paro rompe la racha de reducciones mensuales que se encadenaba desde el mes de marzo y aumenta un 2,5% de junio a julio, incrementando las listas del paro hasta 314.874 personas, un aumento de 7.705 más aunque representa un 1,4% menos de parados que el mismo mes del año pasado y la cifra más baja para un mes de julio desde 2007.

El paro, en datos mínimos

De hecho, los datos del paro en Cataluña, aunque rompen las rachas de descensos mensuales de este 2023, continúan marcando cifras de mínimos registrando el dato más bajo de un mes de julio desde 2007 con una reducción de 4.549 parados en comparación con julio del año pasado (-1,4%). El aumento de parados en Cataluña se ha producido con especial fuerza en Lleida, donde ha aumentado un 3,4% y se ha situado en los 15.662 desempleados. Un porcentaje especialmente alto en comparación con el registrado en las comarcas de Barcelona (+2,6%), Tarragona (2,2%) y Girona (+1,9%).

Imagen de archivo de un albañil / Jesús Hellín – Europa Press

En cuanto al paro en el Estado español, Cataluña es donde ha habido un aumento más destacado con la suma de los 7.705 nuevos desempleados, mientras que en la Comunidad Valenciana se han situado en valores muy cercanos a los catalanes con 7.021 parados más, mientras que en Madrid este aumento ha sido más moderado sumando 3.822 desempleados. En cambio, en Andalucía (-9.661), Extremadura (-767) y Cantabria (-250) se han producido descensos en las cifras del paro.