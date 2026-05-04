El darrer escenari macroeconòmic de la Generalitat apunta que l’economia catalana sobreviurà a la inestabilitat geopolítica mundial i creixerà un 2,3% el 2026. L’administració catalana destaca que l’evolució de l’economia catalana es produirà gràcies a la inèrcia positiva del 2025 i la solidesa de la demanda interna. “Es tracta d’un creixement notable que recull la suma de dues tendències contraposades: d’una banda, el context actual d’incertesa geopolítica i comercial, amb el focus en el conflicte bèl·lic de l’Iran i el repunt de la inflació; i, de l’altra, la inèrcia positiva del 2025, en què l’economia va créixer un 2,7%, per sobre de les previsions inicials”, destaca la Generalitat en un comunicat de premsa.
Segons les previsions de l’executiu català l’economia podria veure’s afectada per la fluctuació dels mercats i la inestabilitat regnant, el que podria fer que en un escenari advers el creixement es limités al 2,1% mentre que en el pitjor dels casos aquest cauria fins a l’1,9%. Pel que fa a les previsions pel 2027, el Govern destaca que el creixement seria més suau i se situaria en l’1,8%.
Un creixement per la 2026 que suposaria que Catalunya se situaria per sobre de la mitjana de la zona euro (1,1%) i deixaria enrere les principals economies del Vell Continent com són Alemanya (0,8%) o França (0,9%), i mantindria el pols a l’economia espanyola (2,1%-2,3%).
Els principals indicadors de serveis i consum es mantenen forts
Segons ha detallat la Generalitat el 2026 s’espera un any positiu per la solidesa dels indicadors de serveis i consum mostrant que la demanda interna es mantindrà com el “principal motor” de l’economia catalana. Unes notes positives, però, que no es replicaran a les llars catalanes, on el consum (+2,6) s’alentirà per culpa de la inflació, tot i que des del Govern asseguren que es compensaran aquests fets amb “el dinamisme de l’ocupació, l’impuls demogràfic i les mesures del sector públic per a fer front a l’encariment de l’energia”.
El Govern assenyala que el creixement de la formació bruta de capital (inversió) es moderarà i se situarà en el +3,3% per culpa de la inestabilitat geopolítica a escala global i l’augment dels costos financers, mentre que l’aportació del saldo exterior es preveu que caigui en 0,2 punts respecte al 2025, un fet que s’acompanyarà amb un fre de les exportacions i les importacions amb un +2,2% i +3,5%, respectivament.