La Unió Europea (UE) ha desbloquejat, després de vuit anys de negociació, un nou acord de lliure comerç amb Austràlia. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el primer ministre d’Austràlia, Anthony Albanese, han tancat les negociacions a Canberra -la capital d’Austràlia- i l’acord permetrà que s’eliminin més del 99% dels aranzels que el govern australià imposava als béns de la Unió Europea.
L’acord rubricat entre els dos governs fa que des de la UE calculin que permetrà augmentar en un 33% les exportacions a Austràlia durant els pròxims 10 anys i s’espera que els sectors més beneficiats siguin els dels productes làctics (48%), vehicles (52%) i químics (20%). En declaracions recollides per l’ACN la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, assegura que “estem enviant un senyal contundent a la resta del món que l’amistat i la cooperació són el que més importa en temps de turbulència”, i que “Europa està oberta als negocis”, enviant així un dard cap al president dels Estats Units, Donald Trump, i les seves polítiques autàrquiques i d’imposició d’aranzels a tota Europa. Von der Leyen ha afegit que el pacte mostra la voluntat negociadora de l’organisme europeu des de “l’Amèrica Llatina fins a l’Índia”, on ha tancat nous acords comercials com el Mercosur.
Un acord que haurà de passar per la diplomàcia europea
Malgrat que els líders dels dos blocs comercials hagin pactat aquest nou acord comercial, aquest haurà de passar els procediments internes dels diversos organismes. La Comissió Europea (CE) haurà de portar la proposta al Consell de la UE, un cop se superi aquest tràmit els dos blocs podran signar l’acord que necessitarà del consentiment del Parlament Europeu. Un cop els organismes australians també donin llum verda l’acord comercial entrarà en vigor.