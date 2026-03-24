La Unión Europea (UE) ha desbloqueado, después de ocho años de negociación, un nuevo acuerdo de libre comercio con Australia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, han concluido las negociaciones en Canberra -la capital de Australia- y el acuerdo permitirá que se eliminen más del 99% de los aranceles que el gobierno australiano imponía a los bienes de la Unión Europea.

El acuerdo rubricado entre los dos gobiernos hace que desde la UE calculen que permitirá aumentar en un 33% las exportaciones a Australia durante los próximos 10 años y se espera que los sectores más beneficiados sean los de productos lácteos (48%), vehículos (52%) y químicos (20%). En declaraciones recogidas por la ACN, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asegura que “estamos enviando una señal contundente al resto del mundo de que la amistad y la cooperación son lo que más importa en tiempos de turbulencia”, y que «Europa está abierta a los negocios», enviando así un dardo hacia el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y sus políticas autárquicas e imposición de aranceles a toda Europa. Von der Leyen ha añadido que el pacto muestra la voluntad negociadora del organismo europeo desde “América Latina hasta India”, donde ha cerrado nuevos acuerdos comerciales como el Mercosur.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro indio, Narendra Modi, en Nueva Delhi / Comisión Europea

Un acuerdo que deberá pasar por la diplomacia europea

A pesar de que los líderes de los dos bloques comerciales hayan pactado este nuevo acuerdo comercial, este deberá pasar los procedimientos internos de los diversos organismos. La Comisión Europea (CE) deberá llevar la propuesta al Consejo de la UE, una vez se supere este trámite los dos bloques podrán firmar el acuerdo que necesitará del consentimiento del Parlamento Europeo. Una vez los organismos australianos también den luz verde el acuerdo comercial entrará en vigor.