El Parlament de Catalunya ha aprovat aquest dimecres duplicar la taxa turística a partir de l’1 d’abril a Barcelona. La mesura s’ha aprovat amb els vots a favor del PSC, Esquerra Republicana i Comuns. La CUP s’ha abstingut i Junts, PP, Vox i Aliança Catalana hi han votat en contra. La llei preveu que, a partir de l’1 d’abril, la taxa que la Generalitat aplica a la ciutat de Barcelona es dupliqui: passarà a ser, en el cas de la més alta, de 7 euros la nit en establiments de luxe i de 3,40 euros als de quatre estrelles, mentre que els apartaments turístics passaran de 2,25 euros a 4,50 euros. L’increment de la taxa, en canvi, serà progressió a la resta de Catalunya. Així, de l’1 d’abril fins al 31 de març del 2027 la tarifa màxima serà de 4,5 euros la nit i a partir de l’abril de l’any que ve s’incrementarà a sis euros.
La llei, que ja havien pactat el PSC, ERC i Comuns, fixa que el 25% de la recaptació de la taxa es destini íntegrament a les polítiques d’habitatge de la Generalitat, mentre que el 75% s’integra al Fons per al Foment del Turisme. La diputada del PSC Susana Martínez ha defensat durant el debat que la taxa no té un impacte en el nombre de turistes que visiten el país i ha retret a Junts que no doni suport a una mesura que va impulsar quan governava. “És de sentit comú que qui utilitza els serveis públics contribueixi al seu manteniment”, ha dit. La diputada d’ERC Laia Cañigueral ha manifestat que la taxa ha de ser una “eina municipalista”. “No podem tractar Barcelona i la resta del país com una única realitat”, ha exposat en referència a l’aplicació gradual que es farà a la resta del territori.
Per la seva banda, David Cid, dels Comuns, ha subratllat que l’increment de la taxa és perquè els turistes “contribueixin una mica més” per fer front a l’increment de les necessitats del país en matèria de neteja, seguretat o salut. Com també ha fet Esquerra Republicana, el portaveu dels Comuns ha dit que la llei permet als municipis del país a aplicar un recàrrec. D’altra banda, la diputada de la CUP, Laure Vega, ha justificat l’abstenció del seu grup parlamentari i ha lamentat que durant la tramitació s’hagin tombat propostes de la formació sobre vacances per a treballadors. Així mateix, ha afirmat que la taxa “podria haver estat més interessant”.
La norma també permet duplicar el recàrrec municipal a Barcelona
La norma que regula l’increment de la taxa turística també dona la possibilitat a l’Ajuntament de Barcelona d’apujar de quatre fins a vuit euros el recàrrec màxim que pot aplicar a aquesta taxa a escala municipal. També hi ha la possibilitat que altres ajuntaments també puguin crear el seu propi recàrrec per un màxim de 4 euros i que puguin demanar altres imports diferents, segons la zona on es troba l’establiment i l’època de l’any, per fomentar la desestacionalització del turisme.