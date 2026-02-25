El Parlamento de Cataluña ha aprobado este miércoles duplicar la tasa turística a partir del 1 de abril en Barcelona. La medida se ha aprobado con los votos a favor del PSC, Esquerra Republicana y Comuns. La CUP se ha abstenido y Junts, PP, Vox y Aliança Catalana han votado en contra. La ley prevé que, a partir del 1 de abril, la tasa que la Generalitat aplica a la ciudad de Barcelona se duplique: pasará a ser, en el caso de la más alta, de 7 euros la noche en establecimientos de lujo y de 3,40 euros en los de cuatro estrellas, mientras que los apartamentos turísticos pasarán de 2,25 euros a 4,50 euros. El incremento de la tasa, en cambio, será progresivo en el resto de Cataluña. Así, del 1 de abril hasta el 31 de marzo de 2027 la tarifa máxima será de 4,5 euros la noche y a partir de abril del año que viene se incrementará a seis euros.

La ley, que ya habían pactado el PSC, ERC y Comuns, fija que el 25% de la recaudación de la tasa se destine íntegramente a las políticas de vivienda de la Generalitat, mientras que el 75% se integra al Fondo para el Fomento del Turismo. La diputada del PSC Susana Martínez ha defendido durante el debate que la tasa no tiene un impacto en el número de turistas que visitan el país y ha reprochado a Junts que no apoye una medida que impulsó cuando gobernaba. «Es de sentido común que quien utiliza los servicios públicos contribuya a su mantenimiento», ha dicho. La diputada de ERC Laia Cañigueral ha manifestado que la tasa debe ser una «herramienta municipalista». «No podemos tratar a Barcelona y al resto del país como una única realidad», ha expuesto en referencia a la aplicación gradual que se hará en el resto del territorio.

Por su parte, David Cid, de los Comuns, ha subrayado que el incremento de la tasa es para que los turistas «contribuyan un poco más» para hacer frente al incremento de las necesidades del país en materia de limpieza, seguridad o salud. Como también ha hecho Esquerra Republicana, el portavoz de los Comuns ha dicho que la ley permite a los municipios del país aplicar un recargo. Por otro lado, la diputada de la CUP, Laure Vega, ha justificado la abstención de su grupo parlamentario y ha lamentado que durante la tramitación se hayan rechazado propuestas de la formación sobre vacaciones para trabajadores. Asimismo, ha afirmado que la tasa «podría haber sido más interesante».

Una munión de turistas en el centro de Barcelona / ACN

La norma también permite duplicar el recargo municipal en Barcelona

La norma que regula el incremento de la tasa turística también da la posibilidad al Ayuntamiento de Barcelona de aumentar de cuatro hasta ocho euros el recargo máximo que puede aplicar a esta tasa a nivel municipal. También existe la posibilidad de que otros ayuntamientos también puedan crear su propio recargo por un máximo de 4 euros y que puedan solicitar otros importes diferentes, según la zona donde se encuentra el establecimiento y la época del año, para fomentar la desestacionalización del turismo.