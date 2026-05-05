L’ocupació a Catalunya durant el mes d’abril ha trencat el record històric de treballadors en actiu. En total les dades del Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social mostren que els treballadors a Catalunya han fregat els 4 milions i s’han situat en els 3.921.134 a la seguretat social, la dada més alta registrada un mes d’abril i que suposa un augment del 0,99% dels treballadors respecte al mes de març.
Les dades del ministeri espanyol suposen que per tercera vegada se superen el llindar dels 3,9 milions de treballadors, un fet que només s’havia produït durant els mesos de juny i juliol del 2025, en el pic màxim de l’activitat turística i hotelera de l’estiu. L’augment de l’ocupació ha coincidit amb l’inici de la campanya turística i amb la Setmana Santa, una coincidència que ha provocat que l’atur hagi caigut un 2,77% amb un total de 8.949 persones menys a les llistes de l’atur i fent que es produeixi la caiguda més pronunciada des del 2019.
L’ocupació ha guanyat un total de 38.360 persones, amb una variació positiva del 0,99% suposant el tercer augment més alt dels registres a l’abril només superats pel mes d’abril del 2023 i el 2017.
Un increment per sota de la mitjana de l’Estat espanyol
L’augment de l’ocupació a Catalunya s’ha situat per sota de la mitjana de l’Estat espanyol, on el creixement ha estat de l’1,02%. En el mercat laboral espanyol aquest creixement ha fet que s’hagi trencat un nou rècord històric i els afiliats a la seguretat social han superat la barrera dels 22,1 milions d’afiliats sumant 223.685 nous a l’abril.
Pel que fa a la creació de llocs de treball Catalunya només ha estat superada per les Illes Balears, Extremadura, Cantàbria i Andalusia, mentre que a on més ha pujat la creació de treball del territori català ha estat a les comarques tarragonines amb un augment del 3,41%, seguit de les gironines amb un 3,18%, mentre que a Lleida es va produir una petita davallada del 0,25%.