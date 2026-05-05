El empleo en Cataluña durante el mes de abril ha roto el récord histórico de trabajadores en activo. En total, los datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social muestran que los trabajadores en Cataluña han rozado los 4 millones y se han situado en los 3.921.134 en la seguridad social, la cifra más alta registrada un mes de abril y que supone un aumento del 0,99% de los trabajadores respecto al mes de marzo.

Los datos del ministerio español suponen que por tercera vez se superan el umbral de los 3,9 millones de trabajadores, un hecho que solo se había producido durante los meses de junio y julio del 2025, en el pico máximo de la actividad turística y hotelera del verano. El aumento del empleo ha coincidido con el inicio de la campaña turística y con la Semana Santa, una coincidencia que ha provocado que el paro haya caído un 2,77% con un total de 8.949 personas menos en las listas de paro y haciendo que se produzca la caída más pronunciada desde el 2019.

El empleo ha ganado un total de 38.360 personas, con una variación positiva del 0,99% suponiendo el tercer aumento más alto de los registros en abril solo superados por el mes de abril del 2023 y el 2017.

Un incremento por debajo de la media del Estado español

El aumento del empleo en Cataluña se ha situado por debajo de la media del Estado español, donde el crecimiento ha sido del 1,02%. En el mercado laboral español este crecimiento ha hecho que se haya roto un nuevo récord histórico y los afiliados a la seguridad social han superado la barrera de los 22,1 millones de afiliados sumando 223.685 nuevos en abril.

Unos trabajadores cargando una furgoneta con material de construcción | Jordi Borràs (ACN)

En cuanto a la creación de puestos de trabajo, Cataluña solo ha sido superada por las Islas Baleares, Extremadura, Cantabria y Andalucía, mientras que donde más ha subido la creación de empleo del territorio catalán ha sido en las comarcas tarraconenses con un aumento del 3,41%, seguido de las gerundenses con un 3,18%, mientras que en Lleida se produjo una pequeña caída del 0,25%.