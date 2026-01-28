La Reserva Federal desafia Trump i manté congelats els tipus d’interès

La guerra entre la Casa Blanca i la Reserva Federal continua, sense apaivagament a la vista. El banc central nord-americà ha decidit en la seva reunió d’aquest dimecres mantenir intactes els tipus d’interès en el rang del 3,25 al 3,75%. Ho fa obertament contra el criteri del president dels Estats Units, Donald Trump, que fa mesos que reclama rebaixes contundents del preu del crèdit. Com ja ha esdevingut tradició en les darreres setmanes, el comitè de política monetària de la Reserva ha votat dividit: els perfils tècnics, els més amenaçats per Trump, han acceptat la proposta del president, Jerome Powell, de mantenir els tipus congelats; mentre que els aliats de Trump, Stephen Miran i Christopher Waller, han intentat forçar sense èxit una rebaixa de 25 punts bàsics.
En un comunicat emès aquest mateix dimecres, la Fed ha assegurat, contra el criteri del president, que l’economia nord-americana no necessita un impuls monetari. Segons els governadors, l’activitat econòmica al país “s’expandeix a un ritme sòlid”. Cal recordar, a més, que la Reserva té un mandat dual. Powell i els seus han d’aspirar a estabilitzar la inflació al voltant del 2%, però també han d’assegurar la salut del mercat laboral. En aquest sentit, el comitè ha defensat que l’atur està estable -i, per tant, no cal una inflexió positiva per als treballadors-; mentre que la cistella de preus roman perillosament pròxima a xifres inflacionistes. Per tant, el risc d’una rebaixa de tipus -una espiral alcista de l’IPC- té més pes que els possibles beneficis a favor del crèdit i l’activitat de negoci.
La primera reunió en guerra oberta
La d’aquest dimecres ha estat la primera reunió del comitè de govern de la Reserva Federal després de la denúncia del Departament de Justícia de Trump contra Powell. A principis de gener, el líder del banc central va anunciar que l’administració federal l’havia “citat davant un gran jurat amb l’amenaça d’una acusació penal” pel seu testimoni davant el senat el passat mes de juliol. El cas està relacionat amb la inversió de la Fed en les obres de renovació dels seus edificis històrics a Washington. El líder monetari ha tret ferro a l’acusació, i l’ha titllat d'”intimidació” per part del president. “Va sobre si la Fed serà capaç de continuar establint els tipus d’interès d’acord amb les evidències i condicions econòmiques, o si la política monetària vindrà dirigida per la pressió política”, va declarar Powell en un vídeo publicat a les xarxes socials de l’agència.