La Reserva Federal desafía a Trump y mantiene congelados los tipos de interés

La guerra entre la Casa Blanca y la Reserva Federal continúa, sin apaciguamiento a la vista. El banco central estadounidense ha decidido en su reunión de este miércoles mantener intactos los tipos de interés en el rango del 3,25 al 3,75%. Lo hace abiertamente contra el criterio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que lleva meses reclamando rebajas contundentes del precio del crédito. Como ya se ha convertido en tradición en las últimas semanas, el comité de política monetaria de la Reserva ha votado dividido: los perfiles técnicos, los más amenazados por Trump, han aceptado la propuesta del presidente, Jerome Powell, de mantener los tipos congelados; mientras que los aliados de Trump, Stephen Miran y Christopher Waller, han intentado forzar sin éxito una rebaja de 25 puntos básicos.

En un comunicado emitido este mismo miércoles, la Fed ha asegurado, contra el criterio del presidente, que la economía estadounidense no necesita un impulso monetario. Según los gobernadores, la actividad económica en el país «se expande a un ritmo sólido». Cabe recordar, además, que la Reserva tiene un mandato dual. Powell y los suyos deben aspirar a estabilizar la inflación alrededor del 2%, pero también deben asegurar la salud del mercado laboral. En este sentido, el comité ha defendido que el desempleo está estable -y, por tanto, no hace falta una inflexión positiva para los trabajadores-; mientras que la cesta de precios permanece peligrosamente próxima a cifras inflacionistas. Por tanto, el riesgo de una rebaja de tipos -una espiral alcista del IPC- tiene más peso que los posibles beneficios a favor del crédito y la actividad de negocio.

El edificio de la Reserva Federal / EP

La primera reunión en guerra abierta

La de este miércoles ha sido la primera reunión del comité de gobierno de la Reserva Federal después de la denuncia del Departamento de Justicia de Trump contra Powell. A principios de enero, el líder del banco central anunció que la administración federal lo había «citado ante un gran jurado con la amenaza de una acusación penal» por su testimonio ante el senado el pasado mes de julio. El caso está relacionado con la inversión de la Fed en las obras de renovación de sus edificios históricos en Washington. El líder monetario ha restado importancia a la acusación, y la ha calificado de «intimidación» por parte del presidente. «Va sobre si la Fed será capaz de continuar estableciendo los tipos de interés de acuerdo con las evidencias y condiciones económicas, o si la política monetaria vendrá dirigida por la presión política», declaró Powell en un video publicado en las redes sociales de la agencia.