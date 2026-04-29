La crisi oberta per la guerra a l’Orient Mitjà i l’encariment dels combustibles derivats del conflicte no ha tingut de moment un efecte clar en la inflació a l’Estat espanyol i durant el mes d’abril va caure dues dècimes respecte al març, fins a situar-se en el 3,2%. Les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) mostren que la moderació de la inflació ha arribat gràcies al preu de l’electricitat, un cost energètic que va ser menor que el de l’abril del 2025, i per l’evolució dels preus dels paquets turístics, que van augmentar de preu. Uns factors que contrasten amb els carburants, els quals han fet que la inflació mostrés tendències alcistes, tot i que el balanç general va deixar un saldo positiu.
Per la seva banda, la inflació subjacent -en la qual no estan contemplats els aliments no elaborats ni els productes energètics- també va caure, en aquest cas, una dècima, i es va situar en el 2,8%, mentre que l’IPC harmonitzat (IPCA) va incrementar una dècima la seva taxa interanual a l’abril, fins al 3,5%, amb una variació mensual del 0,7%.
Un contrast entre els combustibles i l’electricitat
Des del Ministeri d’Economia, Comerç i Empresa del govern espanyol han celebrat aquesta moderació de la inflació i asseguren que ve motivada per la baixada de la factura de la llum i han tret pit de la labor del govern espanyol liderat per Pedro Sánchez i asseguren que les rebaixes fiscals proposades per l’executiu espanyol han estat unes de les grans artífexs d’aquesta davallada i que han mitigat l’impacte de la guerra.
En declaracions recollides per Europa Press, el vicepresident primer i ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, ha destacat que “el pla de resposta aprovat en el Congrés i en vigor des del 20 de març està complint el seu objectiu principal: que el xoc extern de la guerra no es traslladi de manera permanent ni a la inflació ni al poder adquisitiu de les llars” i ha aprofitat per treure pit de la labor de l’executiu sanchista assegurant que “Espanya és, des de l’inici del conflicte, el tercer país d’Europa on menys han crescut els preus del mercat majorista d’electricitat. Això demostra l’element addicional de sobirania energètica i de protecció que suposa l’actual mix energètic a Espanya i l’elevada presència de renovables”